25-Jahr-Jubiläum des Kifaz in VS: Von der Torte bis zum Fußballspiel

Superstimmung und großer Andrang gab es beim KiFaz-Jubiläums-Fest in der Tulastraße im Zentralbereich von VS. Die Kinder- und Jugendhilfe gehört seit 25 Jahren zur Stiftung St. Franziskus.

Schon beim Eröffnungsgottesdienst war der Innenhof des Kinder- und Familienzentrums voller großer und kleiner Menschen. Und sie stimmten alle ein, als die KiTa-Kinder mit Pfarrerin Dorothea von Kalckstein, Diakon Rupert Kubon und Stiftungsseelsorgerin Ute Graf voll Freude sangen „Einfach spitze, dass du da bist …“.

Diese Festtagsstimmung spiegelte sich auch in vielen Gesichtern den gesamten Tag bis in den späten Abend beim Public Viewing und dem deutschen Achtelfinalsieg wieder. Nach den Begrüßungsreden vom Leiter der Kinder-und Jugendhilfe, Matthias Ries, Stiftungsvorständin Andrea Weidemann und OB Jürgen Roth wurde die große Jubiläumstorte gemeinsam mit weiteren prominenten Gästen angeschnitten und von Kindern und Jugendlichen verteilt.

Lesen Sie auch

OB Roth würdigte in seinem Grußwort die Einzigartigkeit der Einrichtung in VS und der gesamten Region und die herausragenden Leistungen des Mitarbeiterteams für die von ihnen betreuten Kindern und Jugendlichen in den vielfältigen Aufgabenfeldern.

Vielseitiges Programm

Das Programm auf der Bühne wurde von den Majoretten-Gruppen der Glonkis schwungvoll eröffnet. Lustige und akrobatische Nummern wurden von Kinder und Jugendlichen aus den Wohngruppe und dem SBBZ unter der Anleitung von Zirkuspädagoge Helmuth Rössle präsentiert. Viel Applaus bekamen auch die Confettis, die eine gewohnt professionelle Bühnenshow auf die Beine gestellt hatten. Musikalisch beeindruckten die Jugendlichen der Wohngruppe Ägidius und anschließend die Black Forest Birds, die Jugendhilfeband des KiFaz das Publikum mit modernen, poppig-rockigen Songs. Um das gesamte KiFaz herum herrschte ein buntes Treiben.

Kulinarisch gut versorgt wurden die Gäste aus Nah und Fern von den NeckarHammers, den American Footballern aus Schwenningen. Gegen Abend verbreitete die „Wilde Bühne“ aus Stuttgart mit ihrem Improtheater eine weitere Portion gute Laune. Die Partystimmung ging weiter mit den „Pink Pussy Cats“, die allseits bekannte Songs zum Besten gaben und das Publikum zum Tanzen brachte bis dann die Fußballübertragung die Gäste in ihren Bann zog.