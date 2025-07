Ob Open-Air in Balingen, Beatparade in Empfingen oder Ferienzauber in Rottweil - über das Wochenende war in der Region wieder so einiges geboten. Eine Auswahl.

Zur Eröffnung des Dorffests in Brigachtal gab es alles, was man so braucht – und teilweise auch das, was man nicht braucht. Letzteres hatte mit dem Wetter zu tun.

Das 22. Weinfest in Villingen ist gefeiert und hat Akteure sowie Gäste einmal mehr begeistert. Nur das Wetter spielte nicht ganz mit.

Seit 175 Jahren gibt es die Robert-Gerwig-Schule in Furtwangen – das war am Wochenende Anlass für ein großes Fest.

Im komplett gefüllten großen Saal des Konzerthauses wurde das Jubiläum der Rosenschule in Trossingen gefeiert. Es zeigte sich: Die Historie ist bewegt – und der Blick geht gemeinsam nach vorne.

Diese Energie beeindruckte sogar Nico Santos: 2000 begeisterte Fans feierten den Chartstürmer im Rottweiler Kraftwerk. Und der enttäuschte nicht.

Auch die vorletzte Serenade für dieses Jahr auf dem Oberndorfer Schuhmarkt packt die zahlreichen Besucher. Dafür sorgen die Musiker aus Altoberndorf.

Das Leibniz-Gymnasium in Rottweil hat sein Jubiläum am Samstag mit mehr als 4000 Gästen gefeiert.

Der Auftakt beim viertägigen Jubiläumsfest zum 150-jährigen Bestehen verlief für den Musikverein Schenkenzell recht erfolgreich.

Für das 19. Dorffest haben sich Zimmerns Vereine ins Zeug gelegt. Die Gäste strömten am Samstag zahlreich und genossen die Atmosphäre auf der Festmeile rund um die Kirche. Zudem wird noch mit einem Umzug am Sonntag die Historie des Ortes lebendig. Mehr als 400 Kinder und Musiker sorgen für ein farbenprächtiges Bild.

Die neue Sonderausstellung im Terrassenbau Museum zur Geschichte der Armbanduhren aus Schramberg dokumentiert ein wichtiges Kapitel der Junghans-Firmengeschichte.

Beim Jubiläumsfest des TC Vöhringen-Wittershausen auf der Anlage in Wittershausen kommt auch der Sport nicht zu kurz. Dennoch wird ausgiebig gefeiert. – dem Regen zum Trotz.

Am zweiten Abend des Balinger Marktplatz Open Airs heizte der Superstar Alvaro Soler den Fans in der Innenstadt kräftig ein. Diese jubelten und kreischten ihrem Idol zu.

Ein Dorf feiert seine urkundliche Ersterwähnung vor 750 Jahren und den Auftakt dazu bildet ausgerechnet ein Fußballspiel? Eine ungewöhnliche Idee, die beim Publikum bestens ankam. Traf doch Fußball-Prominenz auf die Legenden des TSV Trillfingen. So wurde der Start ins Trillfinger Dorfjubiläum zum echten Ereignis.

Das Römische Freilichtmuseum Stein hat über das Wochenende Sippen der Alamannen und Römern aus Süddeutschland, der nahen Schweiz und Österreich beherbergt.

Drei Tage lang stand Jungingen ganz im Zeichen seiner bewegten, 950-jährigen Geschichte: mit Festakt, Fußball, Modenschau, Live-Musik und jeder Menge guter Stimmung.

Die Feuerwehr Straßberg blickt voller Stolz auf ihre 100-jährige Geschichte zurück. Das Jubiläum wurde am Wochenende in der Gemeinde groß gefeiert.

Nicht nur Promi-Fußball war zum Auftakt des Dorfjubiläums „750 Jahre Trillfingen“ geboten, sondern auch Ritterspiele und Blasmusik.

125 Jahre – und dennoch ist der Musikverein „Lyra“ Obernheim jung geblieben. Das hat er mit seinem dreitägigen Jubiläumsfest lautstark bewiesen.

Bei der ersten Albstädter Bach-Nacht haben die Gäste in der Philipp-Matthäus-Hahn-Kirche nicht nur viel über den Meister aller Klassen gelernt, sondern tolle Musik gehört.

Von kräftigen Regenschauern lassen sich mehrere Tausend Besucher der Beatparade in Empfingen am Samstag nicht vom feiern abhalten. Im Gegenteil: Sie erleben eine unvergessliche Party.

Kurz vor den Sommerferien segnete Pfarrer Franz Xaver Weber in Starzach am Sonntag viele Autos von Gläubigen.

Der Regen schreckte die Besucher des Baiersbronner Candlelight Shoppings nicht ab. In Scharen strömten sie in die Läden.

Viel Genuss und gute Laune unter Regenschirm: der Horber Genuss-Sommer war am Freitagabend für viele ein Anziehungspunkt.

Auch wenn etwas weniger Besucher kamen als in den Vorjahren: Hunderte von Besuchern genossen auch in diesem Jahr die besondere Atmosphäre beim Höhenfeuer in Dobel.

Für zwei Tage des Heidelbeerfests stand das blaue Gold im Heidelbeerdorf Enzklösterle noch mehr im Mittelpunkt als sonst sowieso schon.

Bahn für Bahn haben die Teilnehmer am 24-Stunden-Schwimmen von Charity Events Nagold gezogen – und so Spenden für krebskranke Kinder in Tübingen gesammelt.

Die zweite Lahrer Automobilausstellung – das erste Mal übers gesamte Wochenende veranstaltet – ist gut angekommen.

Der „Hock im Städtle“ am Wochenende in Mahlberg hat sich auch mit wechselhaftem Wetter als Publikumsmagnet erwiesen.

Mit wohl gesetzten Worten und leidenschaftlichen Emotionen wurde am Sonntag das komplett sanierte Jogi-Löw-Stadion in Schönau eingeweiht.

In Rümmingen wurde, mit einem Festakt, die 150-jährige Geschichte der lokalen Feuerwehr gefeiert.

Für alle etwas geboten war beim Lichterfest in Bad Bellingen. Für Familien mit Kindern gab es ein großzügiges Kinderprogramm.

Die Feuerwehrabteilung Lörrach-Haagen freute sich bei ihrem Sommerfest über zahlreiche Besucher. Die Jugendwehr zeigte bei einer Übung ihr Können

Gemeinsam feierte die Katholische Gemeinde St. Maria und die evangelische Kirchengemeinde St. Georg aus Haltingen ein Gemeindefest.

Es wuselte am Sonntagnachmittag beim Miteinanderfest in Friedlingen. Bei einem vielfältigen Festprogramm und Essensangeboten aus aller Welt ließen es sich die Gäste gut gehen.