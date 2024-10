In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Ob Hundemesse, verkaufsoffener Sonntag, Ballett, Musical oder Theater: Am Wochenende war in der Region viel los.

Eine Auswahl der Veranstaltungen gibt es hier.

Das Bayerische Junior Ballett begeisterte im Theater am Ring in VS mit seiner Aufführung unter dem Motto „Fang den Tanz“. Die Akteure zeigten vollendeten Spitzentanz und Pirouetten ebenso wie eine teils roboterhafte Szenerie zu elektronischen Klängen.

Das Kirchenkonzert der Stadtkapelle Blumberg bot ein eindrucksvolles Klangerlebnis. Hochkarätige Gastmusiker bereicherten das Programm. Die dargebotene Musik reichte von der Opern-Arie bis zum Filmtitel.

Mit dem traditionellen „Rum isch rum“ endet die Tourismussaison in der Wasserfallstadt Triberg.

Das Wohl der Tiere stand bei der Hundemesse in Schwenningen im Mittelpunkt. Es gab Wettbewerbe, bei einem Casting wartete der rote Teppich auf talentierte Vierbeiner. Und Mitglieder des Roten Kreuzes führten den Einsatz von Rettungshunden vor.

Mit einem bunten und unterhaltsamen Festbankett feierte die Heimatgilde Vöhrenbach in der städtischen Festhalle ihren 75. Geburtstag. Statt langer Reden gab es kurze Grußworte von Offiziellen, Freunden und Vereinen in Form von teils sehr originellen Videobotschaften.

Kreis Rottweil

Der Verkaufsoffene Sonntag des Sulzer HGV war einmal mehr ein Besuchsmagnet für zahlreiche Besucher aus der Region. „Sallys Welt“ in den Neckarwiesen war erstmals am Verkaufsoffenen Sonntag beteiligt.

Das Zimmertheater Rottweil startet mit „Alte Sorten“ stark und bilderreich in die neue Spielzeit.

Mit einer hohen Beteiligung an Gästen aus der Bevölkerung feierte am Wochenende der Musikverein Wellendingen sein traditionelles Weinfest in der Neuwieshalle.

Die ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin und Schirmherrin des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands hielt in der Aula des Schramberger Gymnasiums einen Vortrag über den Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“.

Der Gesangverein Eintracht Geislingen hat das Musical „Simba – König der Löwen“ aufgeführt.

Das Weinfest in Weilstetten hat’s in sich: 30 Jahre „Alte Kameraden“, hochkarätige Ehrungen und rund 400 Feierwütige bei den „Dorfheiligen“

„Voice Factory & Band“ führten das Publikum bei ihrem Jahreskonzert durch eine begeisternde „Symphonie der Elemente“. Die Turn- und Festhalle in Hallwangen platzte aus allen Nähten.

Die Band Blue Stuff hat bei der „Rock-Oldies-Night“ in Freudenstadt wieder alle Erwartungen erfüllt und Klassiker der 70er- und 80er-Jahre gespielt. Davor präsentierten die „Beatmaen“ einige der größten Hits der Beatles. Doch beinahe hätte das Konzert abgesagt werden müssen.

Bei schönstem Herbstwetter ist am Sonntag der 37. Starzachlauf gestartet worden. Der veranstaltende Lauftreff Starzach richtete neben dem Hauptlauf auf neuer Strecke auch Kinder- und Jugendläufe aus. Insgesamt waren es rund 300 Teilnehmer, davon 97 beim Hauptlauf.

Am vergangenen Samstag verwandelte das Herbstfest der Burgschule Nagold das Schulgelände in eine fröhliche Festmeile. Schüler, Eltern und Besucher kamen zusammen, um einen Tag voller Musik, Spiele und kulinarischer Genüsse zu erleben.

Ortenaukreis

So voll wie an diesem Wochenende hat man die Lahrer Innenstadt noch selten erlebt. Der Start der Jubiläums-Chrysanthema, ein verkaufsoffener Sonntag und Blumenpracht an allen Ecken und Enden lockten wahre Menschenmassen an.