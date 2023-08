Viele zog es am Wochenende wieder zu den Veranstaltungen in der Region. Was geboten war? Eine Auswahl.

In Tennenbronn wurde trotz Unwetter auf dem Metalacker gefeiert.

Viel Spaß hatten die Gäste beim Kulturfest in der Parkresidenz am Germanswald in Villingen.

Ein gelungenes Stadtfest gab es am Samstag wieder verbunden mit dem traditionellen Trödlermarkt. Besonders hervorgehoben wurde dabei auch das doppelte Jubiläum: 50 Jahre Trödlermarkt und vor allem 150 Jahre Stadtrechte Furtwangen.

Der Händlerempfang war der offizielle Startschuss zur 37. Antik-Uhrenbörse in Furtwangen.

Am Samstag ermöglichte die erste Gartentauschbörse auf der Schwenninger Möglingshöhe ökologisches Handeln und Nachhaltigkeit miteinander zu kombinieren.

Der VfB-Fanclub Erlaheim hat zum zweiten Mal das Brunnenfest gefeiert. Ein Bad darin im Trikot der Cannstatter durfte nicht fehlen.

Beim Pflugfest der Traktorenfreunde Täbingen sind saubere Furchen gepflügt worden. Die Besucher genossen die Gaudi.

„Sackpfeifen in Schwaben“ hieß es am Wochenende zum wiederholten Male in Balingen, denn die Volkstanzgruppe Frommern hatte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste aus mehreren Ländern zu Gast.

Beim Bayrischen Tag in Roßwangen war am Sonntag mächtig was los. Um auf die Festwiese hinter dem Pfarrsaal zu kommen, brauchte man ganz schön Zeit. Parkplätze gab es um die Mittagszeit so gut wie keine mehr.

Der Luftsportverein Degerfeld wollte seinen runden Geburtstag als „100 Jahre Fliegerei im Raum Albstadt“ beim Flugplatzfest begehen. Das Wetter spielte überhaupt nicht mit – die Hockete in der Flugzeughalle war dennoch gut besucht.

Die 8. Albstadt-Challenge avancierte zu einem weiteren großen Erfolg für den Förderverein des FC Pfeffingen. Mats Herl aus Haigerloch legte am Samstag die 57 Kilometer lange Strecke in fünf Stunden und 32 Minuten zurück – und erreichte damit den ersten Platz.

Mit einem begeisternden Konzert der österreichischen Kultband „Viera Blech“ holte die Trachtenkapelle Kinzigtal am Samstagabend im gut besetzten Festzelt iin Halbmeil die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum aus dem Jahr 2021 nach.

Die Hofstetter Feuerwehr hat ihr zweitägiges Fest erstmals mit einem Kuppel-Cup der Feuerwehren eröffnet. Am Festsonntag stand dann das übliche Wettspritzen auf dem Programm.