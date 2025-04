Am Wochenende war in der Region wieder einiges los. Wir haben einige Events zusammengetragen.

In der Region war am Wochenende wieder einiges los - angefangen bei einer Tauschbörse über Konzerte bis hin zu purer Magie.

Was sonst noch geboten war? Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Am Freitagabend ist im Schwenninger Rathaus eine Ausstellung der Lichtbildhauer unter dem Titel „Im Reich der Bäume“ eröffnet worden. Die Natur-Fotografien sind noch bis 31. Juli während der Öffnungszeiten des Rathauses Schwenningen, Marktplatz 1, zu sehen.

Die beiden Musikvereine Hammereisenbach und Oberbränd sorgten mit einprägsamen Kompositionen für einen rundum gelungenen Konzertabend. Dabei stand das erste Stück des Abends gar nicht im Programm. Es war ein Geburtstagsständchen für den Hammricher Posaunisten Yannik Straub und alle Gäste in der ausverkauften Sommerberghalle stimmten zum „Happy Birthday“ an.

Die sechste Auflage der Dauchinger Pflanzentauschbörse war wieder erfolgreich. Schon am Freitagmittag zeichnete sich ab, dass Pflanzenliebhaber am Samstag aus den Vollen schöpfen können würden.

Mit faszinierenden Fotos, ergänzt mit spannenden Geschichten über das Verhalten von Insekten, begeisterte Heinz Weber aus Kappel im prallvollen Otto-Sieber-Saal in der Eschachhalle. Unter der Überschrift „Insekten im eigenen Garten“ wurde der Abend vom Forum Niedereschach organisiert.

Die Ortsverwaltung Fürstenberg definierte das Frühjahrskonzert der Musikkapelle in der Festhalle Hüfingen als Auftakt in das Jubiläumsjahr zum 850. Geburtstag der Gemeinde und landete mit dieser Entscheidung einen Volltreffer.

Das Geburtstagskonzert des Männergesangvereins Riedböhringen zum 75-jährigen Bestehen riss das Publikum mit. Auch der neue „Chor4More“ präsentierte sich auf der Bühne. Gute Laune zog sich durch den Abend, der ein vielseitiges Programm bot.

Am Samstag verwandelte die Lionsnight die Innenstadt Villingens in ein Bad pulsierender Musik. Elf Bands und Solisten in zwölf Locations machten in den unterschiedlichsten Stilrichtungen einmal mehr die Nacht zum Tag.

Stadt und Händler boten ein großes und unterhaltsames Programm auf der Karlstraße. Ein Ausstellungsstück der Donaueschinger Feuerwehr hatte es den Besuchern besonders angetan.

Eine Demonstration engagierter und akkurater Feuerwehrarbeit lieferten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Hochmössingen und der Feuerwehr AG der Grundschule bei der Turnhalle ab.

Bei Sonntagswetter kamen zahlreiche Besucher zum Frühlingsfest nach Dornhan. Die Stadt eröffnete damit die Marktsaison. Besonders das Kinderkarussell zog zahlreiche Interessierte an.

Ein echtes Wimmelbild wäre der Kunsthandwerkermarkt in den Straßen in Schiltach. Bei Frühlingswetter bummelten am Sonntag zahlreiche Besucher durchs Städtle.

Zwischen dem bislang letzten Flohmarkt der Owinger Schlepperfreunde und der Neuauflage am Samstag lagen sechs Jahre Pause. Doch der Markt hatte beim Neustart keinerlei Anlaufschwierigkeiten. Sehr zur Freude der Veranstalter.

Der Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Jungingen lockte viele Besucher vor das Feuerwehrhaus. Das Probesitzen im Einsatzwagen war bei den kleinen Gästen besonders gefragt. Unsere Redaktion fasst die Eindrücke der Veranstaltung zusammen.

70 Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren präsentierten in der Stadthalle Balingen das Adonia-Musical „Mose“, das sie zuvor auf einem viertägigen Übungscamp in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Zillhausen eingeübt hatten.

Die jugendlichen Teilnehmer des Adonia-Chors sind in der Stadthalle Nagold aufgetreten. Im Gepäck hatten sie ihre Musicalversion der alttestamentarischen Mose-Geschichte. Mit Komik, eindrucksvollen Effekten und lebendiger Musik überzeugten die Jugendlichen die Zuschauer auf ganzer Linie.

Aller guten Dinge sind drei, heißt es. Der dritte Gartenflohmarkt der Naturschutzgruppe im Gechinger Schwarzwaldverein am vergangenen Samstag wird sicher auch weiterhin eine Marke zu regelmäßigen Frühjahrstreffen auf der Rathausterrasse sein.

Gut 500 Gäste strömten in die Markgrafenhalle, um Gerhard Feeß’ letzte Stunden als Bürgermeister Altensteigs zu begleiten – und wurden Zeuge, wie sein Stellvertreter Tobias Schmid ihm im Namen des Gemeinderats die Bürgermedaille der Stadt in Gold überreichte.

Auch in diesem Jahr verwandelte das Magier-Duo Marc und Alex über ein langes Wochenende hinweg die altehrwürdige Festhalle ihres Heimatortes Rottenburg in ein Eldorado echter und live dargebotene Kunst.

Gut besucht gewesen ist am Samstag die Börse der Lahrer Mediathek. Die Besonderheit dieser Börse: Es durften nicht nur Bücher, sondern auch Pflanzen getauscht werden.

Das Haupt- und das Jugendorchester des Reichenbacher Musikvereins haben mit ihrem programmatischen Konzert am Samstag in der Reichenbacher Geroldseckerhalle das Publikum begeistert. Die jüngsten Vereinsmitglieder übergaben Ehrungen an verdiente Aktive.

Für Fahrzeug-Nostalgiker gab es am Samstag auf dem Gelände der Barracuda-Garage in Altdorf historisches VW-Autoblech im besten Zustand zu bestaunen. Dort eröffnete der baden-württembergische „Beetle-Stammtisch“ zum dritten Mal seine Saison.

