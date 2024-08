2446 Zuschauer in der Bizerba Arena: TSG Balingen zerlegt den SSV Reutlingen

2446 Zuschauer in der Bizerba Arena

1 So jubeln Derbysieger:Pedro Almeida-Morais steuerte zwei Treffer zum Balinger 4:1-Sieg gegen den SSV Reutlingen bei. Foto: Kara

Furioses Freitags-Flutlichtspiel: Einen klaren 4:1 (2:0)-Erfolg feiert das Isik-Team im Oberliga-Derby gegen die Kreuzeiche-Kicker. 2446 Zuschauer sorgen für eine stimmungsvolle Kulisse.









Link kopiert



Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und überraschten die Kreuzeiche-Kicker mit ihrem schnellen Kurzpassspiel. So wie in der ersten Minute, als Denis Latifovic den Ball in die Spitze spielte, und der Rückpass von Jonas Vogler sich gefährlich über SSV Torhüter Marcel Binanzer Richtung Reutlinger Gehäuse senkte und schließlich auf dem Tor landete.