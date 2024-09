1 Zu Bosch gehört auch die Tochtergesellschaft Bosch Rexroth, die nun 240 Stellen abbauen will. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Der Stuttgarter Konzern hat bereits mehrere Programme zum Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt. Nun streicht auch die Tochtergesellschaft Rexroth. Der Abbau konzentriert sich auf einen Standort.









Die Bosch-Tochter Bosch Rexroth AG will in den nächsten beiden Jahren 240 Arbeitsplätze abbauen. Betroffen sind sowohl Entwicklung als auch Verwaltung und Produktion. Das Unternehmen strebe an, den Abbau sozial verträglich zu gestalten, heißt es in einer Mitteilung.