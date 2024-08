24. Wombats-Open-Air: Schonacher Kultgruppe begeistert ihr Publikum

1 Einige Zeit musste das Publikum warten, bis es so weit war: Nach 20 Uhr betreten endlich die Wombats die Bühne. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Musikgenuss, ausgelassene Stimmung und hunderte Zuhörer aus nah und fern: Das bot einmal mehr das Wombats-Open-Air im Schonacher Kurpark. Besonderes Glanzlicht des Abends waren Songs der Band „Pink Floyd“, die das Publikum begeisterten.









Link kopiert



„Wombats spielen Pink Floyd“ hieß es am Samstagabend beim 24. Open-Air-Konzert der Kultgruppe im Kurpark in Schonach. Bei zunächst wunderbarem, nicht zu warmem Wetter kamen wieder hunderte Zuhörer aus nah und fern in den Park. Viele Schonacher erlebten das Konzert aber auch von zu Hause aus oder waren im Bistro „Zaungast“.