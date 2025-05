24. und 25 Mai: Das plant Ettenheim für das große Eingemeindungsfest

Anlässlich des 50-Jährigen der Ettenheimer Gemeindegebietsreform soll sich die Ettenheimer Innenstadt am 24. und 25. Mai in eine bunte Festmeile verwandeln.

Los geht das musikalische Programm am Samstag auf der Rathausbühne ab 16 Uhr mit der Jazz- und Pop-AG sowie den Bläserklassen mit den Fünf- und Sechstklässlern des Städtischen Gymnasiums. Weiter geht es um 17.30 Uhr mit der Tanz-AG und dem Grundschulchor des August-Ruf-Bildungszentrums. Die inklusive Tanzwerkstatt der integrativen Sportgruppe sowie der Narrensome der Narrenzunft Wilde Christen Wallburg verzaubern die Besucher mit Tänzen, bevor das Kinderballett der Narrenzunft Sendewelle gegen 18.15 Uhr auf die Bühne tritt. Ab 19.30 Uhr zeigt das Jugendorchester der Stadtkapelle ihr Können.

Im Pfarrhof spielt ab 17 Uhr die Band „Anno Rock“ aus Münchweier eine volle Stunde lang Rock und Pop, gefolgt von Hans und seinen Herzblutmusikanten ab 19.30 Uhr. Ob zünftige Polka, stimmungsvolle Walzer oder schwungvolle Märsche – Hans und seine Herzblutmusikanten bringen Stimmung, Tradition und Spielfreude auf die Bühne.

Die Partyband Randy Club verwandelt ab 21 Uhr den Rathausplatz in eine Tanzfläche. Mit einem Mix aus aktuellen Chart-Hits, legendären Klassikern und jeder Menge Charme will die Band für gute Stimmung und beste Laune sorgen. Und wenn es dunkel wird, entfachen die Künstler des Circus Paletti ihre Feuershow.

Festsonntag beginnt mit einem Gottesdienst

Der Festsonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Rathausbühne mit Pfarrer Martin Kalt und Pfarrerin Severine Plöse. Gegen 11.30 Uhr präsentiert sich der Musikverein Münchweier mit einem Konzert, gefolgt vom Narrenballett der Narrenzunft Hoorig um 12.30 Uhr und einem Auftritt der Tanz-AG der St.-Landolin-Schule. Im Pfarrhof singen um 12.45 Uhr die Schüler der Grundschulen Münchweier und Altdorf gemeinsam.

Auf der Rathausbühne lädt ab 13 Uhr der Musikverein Altdorf zu einem Konzert ein. Parallel beginnt im Pfarrhof ab 13.45 Uhr das musikalische Nachwuchsprogramm: Der Fünftklässler-Chor „We are united“ des Städtischen Gymnasiums zeigt sein Können. Gefolgt von den Jazz-Chillers und der Bläserklasse sechs der St. Landolin-Schule auf der Rathausbühne – junge Talente, die mit Spaß an Musik und Rhythmus begeistern, erklärt die Stadt Ettenheim.

Für jeden Musikgeschmak ist etwas dabei

Uli Haim aus Münchweier und Claudia Sütterlin präsentieren in ihrer akustischen Band Haimspiel ab 14.30 Uhr im Pfarrhof französische Chansons, Bluestitel mit perlenden Riffs und fetzige Rocknummern aus den Roaring Sixties. Zeitgleich will auf der Rathausbühne ab 15.15 Uhr die Unterhaltungsabteilung der Stadtkapelle für beste Stimmung sorgen.

Der Nachmittag bleibt musikalisch bunt: Im Pfarrhof treten ab 16 Uhr die Dixielarious-City-Stompers mit Dixieland-Jazz auf. Ab 16.15 Uhr spielt der Musikverein Ettenheimmünster und anschließend ab 17.15 Uhr die Musikkapelle Wallburg auf der Rathausbühne auf. Ein besonderer Hingucker ist um 17.15 Uhr die Diabolo-Show von Till Schaumann und Tamino Messmer im Pfarrhof.

Hansy-Vogt-Konzert wird krönender Abschluss sein

Krönender Abschluss des Festwochenendes ist das Danke-Dir-Konzert von Entertainer, Musiker und Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt. Seit mehr als 20 Jahren ist Vogt fest mit Ettenheim verbunden – nun möchte er den Menschen in der Region etwas zurückgeben. Mit seinem ganz persönlichen „Danke dir“-Konzert um 19 Uhr vor dem Rathaus will er sich bei allen Menschen bedanken, die ihn auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben.

Für die kleinen Besucher gibt es im Rohanhof und im Pfarrhof viel zu erleben. So bieten die städtischen (Sonntag) und katholischen Kindergärten (Samstag) ein Bastelangebot an, am Stand der Kunstwerkstatt Ettenheim können Eltern und Kinder kreativ werden und beim Unternehmen Ettenheim gibt es Kinderschminken.

Hansy Vogt gibt am Sonntagabend ein Konzert. Foto: Stadt

Im Pfarrhof gibt es von der Willkommensinitiative Neustart Spiele für Groß und Klein. Die neue Großtagespflege „Kleine Pinguine“ macht im Pfarrhof ein Bastelangebot mit Fingerfarben und die Kolpingfamilie lädt im Pfarrhof zum „Basteln wie in den 70ern“ ein. Nicht zuletzt dreht im Rohanhof das Karussell Agathe der Narrenzunft Hoorig seine Runden.

Infostände der Muettersproch-Gsellschaft und des VDK und des Schwarzwaldvereins Ettenheim-Herbolzheim runden das Angebot ab. Der Schwarzwaldverein bietet am Sonntag auch eine Wanderung auf dem Naturerlebnisweg zu den Ortschaften an. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr auf dem Espenparkplatz. Nähere Infos gibt es auf der Homepage des Vereins.

In Seife gegossene Erinnerung

Ein Ort der Stille wird am Samstag und Sonntag in der Spitalkirche von der Kolpingfamilie gestaltet (jeweils von 10 bis 20 Uhr) und im Bürgersaal ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr die Ausstellung der AGs „Schule ohne Rassismus“ des Städtischen Gymnasiums und des August-Ruf-Bildungszentrums im Rahmen der Woche für Demokratie zu sehen. Im Obergeschoss des Rathauses ist am Samstag von 16 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr die Ausstellung Natur und Landschaft von Sabina Person zu sehen. Die Künstlerin ist anwesend.

Wer eine Erinnerung an das Fest und das Jubiläumsjahr mit nach Hause nehmen möchte, kann am Stand von „SK in soaps“ eine Naturseife mit Fest Logo oder im Pfarrhof weitere Artikel mit dem Fest Logo erwerben. Der Eintritt zu allen Konzerten und Darbietungen ist frei, betont die Stadt.

Speis und Trank

Die Besucher haben die Wahl zwischen einem Speiseangebot ganz im Stil der 1970er-Jahre – vom Toast Hawaii und Käse-Igel bis hin zu süßen Klassikern wie Kaltem Hund oder internationalen Spezialitäten aus aller Welt im Pfarrhof. Selbstverständlich gibt es auch Grillspezialitäten, Flammenkuchen, Burger-Variationen, Schäufele, Chicken Nuggets oder Vegane Wraps. Da findet jeder etwas. Dazu gibt’s erfrischende Getränke und Cocktails.