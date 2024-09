1 Das Löschen brennender Paletten war einer der Höhepunkte der Übung. Foto: Feuerwehr Schramberg

An der langen Übung und Übernachtung nahmen 18 Jungs und neun Mädchen von Freitagabend an teil. Sie alle konnten am Wochenende das anwenden, was sie über das Jahr gelernt haben. Egal ob es sich um eine Ölspur, eine eingeklemmte Person oder um einen Brand handelte. Die Jugendlichen hatten daneben auch reichlich Spaß an der Übernachtung im Gerätehaus Sulgen.