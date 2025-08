Alle zwei Jahre wird die Übung abgehalten. Jugendwart Steffen Weniger ist froh, dass er auf die Konzepte der vorigen Übungen zurückgreifen kann. „Trotzdem ist es viel Planung“, berichtet er. Die Übungen werden immer wieder angepasst, auch weil dieses Jahr die Übung erstmals gemeinsam mit dem Jugendrotkreuz durchgeführt wird.

Realitätsnahe Szenarien geübt

Ihr Lager schlugen die Jugendlichen im Dorfgemeinschaftshaus Sallneck auf. Von dort aus wurden die verschiedenen Einsätze gestartet. Waldbrand auf der Bücklebodenhütte, Rettung eines Stoffelefanten aus einem Baum, ausgelöste Brandmeldeanlagen, Ölspur, große Personensuche und die nächtliche Alarmierung zu einem Brand galt es zu bewältigen. Alles realitätsnahe Aufgaben, die im Alltag eines Feuerwehrmannes vorkommen.

Jugendrotkreuz kümmert sich ums Verarzten

Das Jugendrotkreuz konzentrierte sich auf das Verarzten von Freiwilligen. Eine gemeinsame Übung mit der Jugendfeuerwehr war die Rettung eines Verletzten aus dem ersten Stock. Die Rotkreuz-Betreuer Silke Meyer, Thorsten Hilbert, Lena Moser, Gina Wondrak, Pia Mazur, Brigitte Ritter und Julian Mauderer waren überaus zufrieden mit ihren Zöglingen.

Schauübung an der Schule in Tegernau

Großes Publikum erwartete die Jugendfeuerwehr an der Nachbarschaftsschule. Zahlreiche Zuschauer wohnten der öffentlichen Schauübung bei. Mit Blaulicht und Sirene fuhren DRK und Feuerwehr vor. Es galt ein in Brand geratenes Holzhäuschen zu löschen. Rasch wurden die Schläuche an Hydranten angeschlossen, ein Trupp legte eine Leitung aus der nahe liegenden Kleinen Wiese. Ein abgegangener Schlauch und die damit verbundenen Dusche konnten den Spaß nicht bremsen.

Junge Generation wird top ausgebildet

„Wir können hier auf eine gute Zukunft blicken“, war Kommandant Thorsten Hornsteiner sehr zufrieden mit der Leistung. Bürgermeister Stefan Niefenthaler, der auch aktiv als Feuerwehrmann an der Schauübung teilnahm, schloss sich dem Kommandanten an. „Sie sehen hier die nächste Generation top ausgebildet dastehen.“

Kevin Weber aus Bürchau, 17 Jahre als, ist Jugendsprecher und nimmt zum zweiten Mal an der 24-Stunden-Probe teil. Er nimmt viel für die Zukunft mit, für seine aktive Zeit als Feuerwehrmann. „Der Sprung zu den Großen fällt dann leichter“, sagt er.

Lisa Kilchling ist ebenfalls Jugendsprecherin, 17 Jahre alt, und kommt aus Wieslet. „Das Gefühl, wie es ist, auszurücken, das bringt viel für später“, ist auch sie überzeugt. Wie man mit dem Adrenalin umgeht, das lerne man nur „live“, sagt die junge Frau.