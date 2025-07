1 Gewinner sind sie alle, die Sieger präsentieren sich mit Urkunden, Medaillen und Pokalen gemeinsam mit Thomas Mayer (hinten von links), Bürgermeister-Stellvertreter Klaus Nagel sowie Schwimmmeister Lutz Lorbeer (dritte Reihe zweiter von rechts). Foto: Hans-Jürgen Kommert Die 20. Auflage des 24-Stunden-Schwimmens fand im Waldsportbad statt. 162 Teilnehmer wurden gezählt.







Im Vorjahr war es kalt neun Grad Celsius am frühen Sonntagmorgen), aber wenigstens trocken, was man in diesem Jahr nicht behaupten konnte – etliche Regengüsse sorgten dafür, dass war deutlich weniger Schwimmer unterwegs waren – trotz 26 Grad Wassertemperatur . Dennoch wurde die Gesamtleistung des Vorjahres nur um 30 Kilometer unterschritten.