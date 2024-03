24. Spieltag: Königsklasse im Blick: Seriöses Stuttgart siegt in Wolfsburg

1 Stuttgarts Serhou Guirassy trifft gegen Wolfsburgs Torwart Koen Casteels vom Elfmeterpunkt. Foto: Swen Pförtner/dpa

Stuttgart kommt dank zwei Guirassy-Treffern beim 3:2 in Wolfsburg der Champions League immer näher. Zwischendrin wird es kurios: Der Schiedsrichter bittet zu einer ungewöhnlichen Durchsage.









Wolfsburg - Serhou Guirassy und Co. tanzten freudestrahlend vor der VfB-Kurve, der Stuttgarter Anhang war bereits in Königsklassen-Stimmung. Der Fast-Absteiger aus dem Vorjahr hält weiter Kurs auf die Champions League. Die souverän aufspielenden Schwaben siegten in der Fußball-Bundesliga beim in diesem Jahr weiter sieglosen VfL Wolfsburg verdient mit 3:2 (1:0) und liegen als Tabellendritter weiter sieben Punkte vor dem Fünften RB Leipzig, der aktuell nicht mehr für die Königsklasse qualifiziert wäre. Zugleich verkürzte der VfB gar den Rückstand auf den Zweiten FC Bayern München auf nur noch vier Punkte.