24-Monate-Rekordsperre: Attackierter Schiedsrichter erst 15 Jahre alt

Der Fußballbezirk Nordschwarzwald schweigt zwar weiter zu der 24-monatigen Sperre, die sein Sportgericht ausgesprochen hat. Dennoch sind weitere Details bekanntgeworden.
Es ist die längste Sperre, die das Sportgericht des seit 2024 bestehenden Fußballbezirks Nordschwarzwald bisher ausgesprochen hat: Für 24 Monate hat es einen Spieler gesperrt, nachdem dieser kurz vor der Winterpause im Kreis Calw den Schiedsrichter nach einem Platzverweis attackiert hat. Eine derart drastische Strafe wäre allerdings auch in den beiden Vorgängerbezirken Böblingen/Calw und Nördlicher Schwarzwald rekordverdächtig gewesen.