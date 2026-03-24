24-Monate-Rekordsperre: Attackierter Schiedsrichter erst 15 Jahre alt

Es ist die längste Sperre, die das Sportgericht des seit 2024 bestehenden Fußballbezirks Nordschwarzwald bisher ausgesprochen hat: Für 24 Monate hat es einen Spieler gesperrt, nachdem dieser kurz vor der Winterpause im Kreis Calw den Schiedsrichter nach einem Platzverweis attackiert hat. Eine derart drastische Strafe wäre allerdings auch in den beiden Vorgängerbezirken Böblingen/Calw und Nördlicher Schwarzwald rekordverdächtig gewesen.

Verrohung der Sitten Der Fußballbezirk Nordschwarzwald schweigt bislang allerdings zu den Umständen, obwohl er erst im Oktober bekanntgegeben hatte, seine Strategie zu ändern und ab sofort mehr Sportgerichtsurteile zu veröffentlichen. Denn: Kurz zuvor hatte sein Sportgericht auf die steigende Zahl an zu fällenden Urteilen aufmerksam gemacht, die mit dem vorhandenen Personal kaum mehr zu bewerkstelligen sei. In einem offenen Brief an alle Vereine schlug der Sportgerichtsvorsitzende Robert Trautwein Alarm: Es herrsche „eine Verrohung der Sitten“ auf den Sportplätzen.

Bezirk schweigt weiter

Mit seiner neuen Strategie, ab sofort mehr Urteile zu veröffentlichen, wollte der Bezirksvorstand für mehr Transparenz und Sensibilisierung sorgen. Erst vor zwei Wochen stellte sich der Bezirksvorsitzende Wolfgang Ottmar beim Halbzeitstaffeltag in Spielberg hinter diese neue Linie. Warum der Bezirk allerdings zu der 24-monatigen Rekordstrafe schweigt, bleibt weiter offen. Auf eine erneute Anfrage unserer Redaktion sagt der Bezirkspressesprecher Ulrich Bernhard nur: „Wir berichten, wenn es etwas zu berichten gibt.“

Dennoch sind inzwischen weitere Details zu dem Vorfall bekannt geworden. So war der attackierte Schiedsrichter gerade einmal 15 Jahre alt – und der nun gesperrte Spieler 45 Jahre alt. Er hatte nach einem Platzverweis wegen Reklamierens die Fassung verloren und versucht, den dreimal jüngeren Unparteiischen zu Boden zu stoßen.

Im Gespräch mit Verein

Intern aufgearbeitet wurde der Fall bereits von der Schiedsrichtergruppe Calw, der der 15-Jährige angehört. „Ihn hatte das einige Tage lang wirklich belastet. Wir mussten uns sehr mit ihm beschäftigen und ihn aufbauen, so dass er jetzt glücklicherweise wieder auf dem Platz steht. Das ist ein absolutes No-Go, was da passiert ist. Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen“, sagt Obmann Benjamin Haug auf Nachfrage unserer Redaktion. Mit dem Verein des gesperrten Spielers habe man noch am gleichen Abend Kontakt aufgenommen und „sehr klärende Gespräche“ gehabt. Haug verweist dabei auf den Vereinsdialog, bei dem sich die Schiedsrichtergruppe Calw regelmäßig mit Vereinsvertretern trifft, um sich auszutauschen. Komme es dann zu Vorfällen wie diesen, seien die Wege kurz und die Gesprächsbereitschaft groß. Das trage sehr dazu bei, dass solche Vorkommnisse seltener werden.