24-Jähriger vor Gericht in Horb: „Ich hole meine Waffen“ – Eskalation gegen Security und Polizisten

Am Amtsgericht Horb musste sich ein Mann wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten. Warum er trotzdem noch glimpflich davonkam.
Der Angeklagte rastete auf dem Fest im September 2024 gegenüber dem dort beauftragten Sicherheitsdienst und Polizisten aus. Auslöser war zunächst ein Streit im Festzelt. „Einer hat meine Cousine angebaggert. Als ich was gesagt habe, hat er mich geschlagen. Vor dem Zelt wurde mir gegen den Kopf getreten, als ich am Boden lag.“ Die Security wurde gerufen, dann eskalierte die Situation.