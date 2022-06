2 Die Ritterturniere sind das Highlight der 24. Horber Ritterspiele am Wochenende. Foto: Hopp

Die 24. Auflage der Horber Ritterspiele steht vor der Tür: Am kommenden Wochenende verwandelt sich das Herzen Horbs in eine mittelalterliche Ritter- und Gaukler-Stadt. Unsere Redaktion gibt die wichtigsten Infos zum Event.















Horb - Die Tribünen für die Ritterturniere werden hochgezogen, die Stadt mit Flaggen geschmückt und die Grünflächen poliert. Kurz vor dem Festwochenende weht Aufbaustimmung durch die Horber Innenstadt. 30.000 bis 40.000 Besucher erwartet Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger vom 17. bis 19. Juni am Ufer des Neckars. Der Kartenvorverkauf läuft besser als je zuvor.

Ritterturniere in Arena mit 2000 Zuschauer

Nach zwei pandemiebedingten Absagen ist es wieder soweit. "Das Wetter soll gut werden. Horb ist bereit für eine einzigartige Veranstaltung." Einzigartig insofern, dass es die Ritterturniere – diesmal wieder mit dem Schauspiel zum "Horber Vertrag" im Vorfeld – so in der näheren Umgebung nicht gibt. "Das ist das Highlight", freut sich Rosenberger. In einem Kessel mit fast 2000 Sitzplätzen werden Pferde und Kämpfer für ein Spektakel sorgen. Für Samstag sind schon die Hälfte der Plätze vergeben – für Sonntag gibt es noch mehr Karten.

Claudia Beuter und Martin Scherer vom Stadtmarketing heben aber auch die weiteren Attraktionen hervor: "Das Lagerleben bietet Mittelalter zum Anfassen", erzählt Beuter. Drei Tage lang werden am Neckarufer rund 15 Gruppen aus der Mittelalter-Community ihre Zelte aufschlagen und ihre Traditionen ausleben. Ein offenes Ohr für die Besucher haben sie dazu. "Das zeigt die Qualität der Ritterspiele in Horb", so Beuter. Die Gruppen würden nämlich nicht jedem Ritterfest zusagen.

Ritterbier jetzt auch im Handel

Nächste Station: Der Mittelalterliche Markt am Flößerwasen mit Gauklern und Spielleuten. Gaumenfreuden und mittelalterliche Speisen wie Dinnede oder Rosenküchle warten ebenfalls auf die Gäste. Und nicht zu vergessen: Das traditionelle Ritterbier, gebraut von Hochdorfer und seit dieser Woche auch erstmals im Handel erhältlich. "Die Gerüche, die Essensstände und die historische Stadtkulisse passen einfach", ist Rosenberger stolz.

Das Familienerlebnis soll dieses Jahr im Vordergrund stehen. Kinderritterspiele am Alten Freibad – organisiert vom Jugendreferat Horb – sollen auch den Nachwuchs mit dem Mittelalter-Fieber anstecken. Das Schauspiel zum Horber Vertrag soll deshalb – historisch korrekt – auf eine Viertelstunde gekürzt werden, um nicht zu langatmig zu wirken. Laufend werden Wasserspiele, Wikinger-Schach, Bogenschießen und Kinderschminken angeboten.

Kinderritterspiele am Alten Freibad

Auf jedes kleine Detail wurde geachtet. Selbst die Sponsoren wird ein mittelalterlicher Anstrich im Form von exklusiven Logos verschafft. "Auch eine Wanderhexe hat sich heute Morgen noch spontan gemeldet", freut sich Beuter über die Beliebtheit der Veranstaltung.

Doch ohne helfende Hände aus der Bevölkerung wären die Ritterspiele nicht zu stemmen. 170 an der Zahl, davon 150 aus Vereinen in und um Horb machen das Mittelalter-Fest erst möglich.

Noch sind bis zum Freitagabend einige Aufbauarbeiten zu erledigen. Das Technische Hilfswerk macht sich am Dienstagabend an Großen Tor zu schaffen, ab Mittwoch bevölkern Stuntmans die Horber Innenstadt ehe am Donnerstag das Dorfleben und die Marktstände ihre Formen annehmen. Der Startschuss fällt dann mit dem Horber Abend am Freitag gegen 18 Uhr. "Es liegt etwas in der Luft. Es knistert schon", spüren die Veranstalter die Vorfreude einer ganzen Region.

Info: Das Programm der Ritterspiele

■ Freitag, 17. Juni: Ab 18 Uhr Horber Abend mit Markteröffnung und Fassanstich. Später folgen Musik- und Tanzeinlagen sowie der Fanfarenzug Rottenburg.

■ Samstag, 18. Juni: Ab 10 Uhr Markteröffnung, Ritterturniere um 13 Uhr, 17.30 Uhr und 22 Uhr (mit Feuershow). Auf der Bühne bei der Markthalle und an der Inselspitze treten über den ganzen Tag verteilt Spielleute, Gaukler, Stelzenläufer und Tanzgruppen auf. Kinderritterspiele werden um 13.30 Uhr, 15 Uhr, 16.30 Uhr, 18 Uhr und 19.30 Uhr angeboten.

■ Sonntag, 19. Juni: Ab 10 Uhr Markteröffnung, Ritterturniere um 11.30 Uhr und 15.30 Uhr. Auf der Bühne bei der Markthalle und an der Inselspitze treten über den ganzen Tag verteilt Spielleute, Gaukler, Stelzenläufer und Tanzgruppen auf. Kinderritterspiele ab 11.30 Uhr, 13 Uhr, 14.30 Uhr, 16.30 Uhr.

Info: Parksituation und Anfahrt

■ Der Veranstaltungsbereich in der westlichen Schillerstraße wird ab Freitag, 17. Juni, von 13 Uhr, bis Sonntag, 19. Juni, 22 Uhr, von der Einmündung Wilhelmstraße bis einschließlich Flößerwasen voll gesperrt.

■ Die Neckarstraße zwischen Wilhelmstraße und Ihlinger Tor ist ab Samstag, 18. Juni, 8 Uhr bis Sonntag, 19. Juni , 22 Uhr voll gesperrt.

■ Die Neckarstraße ab der Einmündung der B 32 und die Wilhelmstraße werden ab Samstag, 18. Juni, 8 Uhr, bis Sonntag, 19. Juni, 22 Uhr, gesperrt.

■ Die Lindenstraße wird ab der Einmündung zum Bahnhofsplatz für den Fahrzeugverkehr von Samstag, 18. Juni, 8 Uhr, bis Sonntag, 19. Juni, 22 Uhr, voll gesperrt.

■ Im Vorfeld der Ritterspiele und während der Veranstaltungstage sind die öffentlichen Parkplätze in der Wilhelmstraße, der Schillerstraße, der Dammstraße, am Bahnhofplatz in der Lindenstraße nicht nutzbar.

■ Die untere Zu-/Ausfahrt des Parkhauses Innenstadt ist ab Freitag, 17. Juni, 17 Uhr, bis Sonntag, 19. Juni, 22 Uhr, gesperrt. Das Ein- und Ausfahren ist über die Marktstraße möglich.

■ Während der Ritterspiele bestehen Parkmöglichkeiten im P+R-Parkhaus in der Isenburger Straße, auf Parkplätzen im Bereich der Florianstraße, auf dem Parkplatz unterhalb der L 370 (Mühlener Straße) und auf dem Festplatz sowie am Sonntag auf dem Parkplatz der Firmen Bosch-Rexroth, Kaufland und Aldi. Bei Bedarf wird der Ausweichparkplatz beim ASV Gelände und der Parkplatz ASV genutzt.

■ Der Veranstalter ist berechtigt, auf Parkplätzen in der Innenstadt, ausgenommen in den Parkhäusern Innenstadt und Marktplatz, eine Parkgebühr in Höhe von fünf Euro zu verlangen. Gegen Vorlage dieses Parktickets erhalten Besucherinnen und Besucher an den Getränkeständen ein Getränk im Wert von drei Euro zurück.

■ Anwohnerparken ist gebührenfrei zulässig. Für Anwohner mit gültigem Parkausweis ist das Parken an Parkscheinautomaten außerhalb des Veranstaltungsbereichs im Stadtgebiet kostenlos möglich.

