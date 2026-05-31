24 Einheiten entstehen: Startschuss für günstigen Wohnraum auf dem Friesenheimer Steinke-Areal

Groß ist die Freude in Friesenheim über den Neubau von 24 Wohnungen mit Mietpreisbindung für Familien und Senioren auf dem Steinke-Areal am Ortseingang.

Bei Bürgermeister Erik Weide ist die Freude über den Spatenstich mit den Investoren Fabian Silberer, Marco Reinbold von „Fair Space III“ sowie Johannes Weide von „Blackvrst Equity“ riesig. An der Seite der Investoren ist Architekt Thomas Mathis, der die beiden Gebäudekomplexe mit je zwölf Wohneinheiten für Familien entwickelt. Jede wird eine Garage und einen Stellplatz erhalten. Freuen dürfen sich die künftigen Bewohner auf dem knapp 46 Ar großen Gelände auch über ausreichend Grün- und Spielflächen.

Weide erinnerte an eine kurze Chronik des Geländes, das früher eine Tankstelle beherbergte und mit alten Autos auch das „Willkommensbild“ von Friesenheim prägte. Dass etwas geschehen sollte, war immer wieder Thema.

Überglücklich sei er jetzt mit der Entwicklung und erklärt: „Schön ist es, wenn etwas geschieht und die Gemeinde dafür kein Geld in die Hand nehmen muss.“ Ideal sei diese Entwicklung für mietpreisgebundenes Wohnen. Nicht jeder könne sich die Mieten auf dem herkömmlichen Wohnungsmarkt leisten.

Land fördert den sozialen Wohnungsbau im Ort

Dieser neue Wohnraum helfe der Gemeinde, weil er junge Familien und Senioren in den Blick nehme. Gefördert wird diese Form des Wohnens vom Land Baden-Württemberg. Hohe Fördersätze binden den Mietpreis für die kommenden 40 Jahre. „Es gibt ein schönes Eingangsbild in Friesenheim“, so Weide.

Fabian Silberer ist gebürtiger Schutterer und einer der Investoren. Er kenne das Areal schon von Kindesbeinen an, erläutert der heutige Offenburger. Vor zwei Jahren habe er gemeinsam mit Marco Reinbold das Unternehmen Fair Space gegründet. Entwickelt wird bezahlbarer Wohnraum. Vor zwei Jahren wurde das Gelände erworben. Erwarten dürften die künftigen Mieter einen Preis von 7,80 Euro pro Quadratmeter. Angedacht sei auch eine gute Mischung von Mietern.

„Mir ist es wichtig diesen Wohnraum für Friesenheim zu realisieren, um meiner Heimatgemeinde etwas zurückzugeben.“ Architekt Thomas Mathis beschrieb für das Projekt eine „ortstypische Bauweise, keine Flachdachbauten.“ Dank richtete er an Bürgermeister Weide und das Bauamt und betonte die „sehr pragmatische“ Zusammenarbeit.

Zahlen, Daten und Investoren

Soziale Wirkung:

100 Prozent mietpreisgebundener Wohnraum, Mietpreisbindung für 40 Jahre, Vermietung an Haushalte mit Wohnberechtigungsschein, langfristig bezahlbarer Wohnraum für Familien, Senioren und Berufstätige – das gilt alles für die neuen Einheiten. Geschaffen werden Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen mit einer Größe von 74 und 94 Quadratmetern. Das Grundstück misst 4569 Quadratmeter. Zur Anwendung kommt das „Landeswohnraumförderprogramm Baden-Württemberg, die Förderlinie „Mietwohnungsfinanzierung Baden-Württemberg – Neubau.“

Investoren:

Die „Fair Space“-Gruppe entwickelt und realisiert unter anderem mietpreisgebundene Wohnprojekte. Gesellschafter sind die Unternehmer Fabian Silberer (Offenburg), Marco Reinbold (Ortenberg) sowie die „Blackvrst Equity“, eine Tochter der Volksbank Lahr. Aktuell werden Projekte in Friesenheim, Rheinhausen, Kippenheimweiler und Offenburg entwickelt.