24 Einheiten entstehen: Startschuss für günstigen Wohnraum auf dem Friesenheimer Steinke-Areal

Groß ist die Freude in Friesenheim über den Neubau von 24 Wohnungen mit Mietpreisbindung für Familien und Senioren auf dem Steinke-Areal am Ortseingang.
Bei Bürgermeister Erik Weide ist die Freude über den Spatenstich mit den Investoren Fabian Silberer, Marco Reinbold von „Fair Space III“ sowie Johannes Weide von „Blackvrst Equity“ riesig. An der Seite der Investoren ist Architekt Thomas Mathis, der die beiden Gebäudekomplexe mit je zwölf Wohneinheiten für Familien entwickelt. Jede wird eine Garage und einen Stellplatz erhalten. Freuen dürfen sich die künftigen Bewohner auf dem knapp 46 Ar großen Gelände auch über ausreichend Grün- und Spielflächen.