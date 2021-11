1 Die Berneckerinnen (rot) kämpften bis zum Schluss, für einen Punkt reichte es aber nicht. Foto: Blaich

Die Personalsituation bei den Frauen der Spvgg Berneck/Zwerenberg ist weiter stark angespannt. Trainer Sascha Renz bekommt aufgrund von vielen Verletzungen kaum genug Spielerinnen für die Verbandsligaspiele zusammen. Umso mehr beeindruckte der Auftritt der verbliebenen Spielerinnen auswärts beim TV Jebenhausen. Bei der 2:4-Niederlage war sogar ein Punkt in Reichweite.















TV Jebenhausen – Spvgg Berneck/Zwerenberg 4:2 (1:0). Tore: 1:0 (25. Sabrina Mulke), 2:0 (48. Mona Vogel), 2:1 (59.) Alicia Roller, 2:2 (62.) Alicia Roller, 3:2 (76.) Malin Bredow, 4:2 (88.) Mona Vogel. - Nach dem Abpfiff der Begegnung auf dem Kunstrasenplatz in Reichenbach an der Fils (der TV Jebenhausen hat sich seit dieser Saison im Bereich vom Frauenfußball mit dem VfB Reichenbach zusammengeschlossen) stand für Bernecks Coach Sascha Renz fest: "Wenn wir auch nur annähernd alle Spielerinnen an Bord gehabt hätten, hätten wir dieses Spiel gewonnen."

Schlechte Nachrichten

Die schlechten Nachrichten bei der Bernecker Frauenmannschaft reißen indes nicht ab. Die Verletzung von Annabell Finkbeiner, die sie sich vor Wochenfrist an der Hand zugezogen hat, hat sich als Kahnbeinbruch herausgestellt. Am Freitag im Training erwischte es nun auch noch Luisa Keck. Sie zog sich einen Bruch der Speiche zu und ist deshalb einige Wochen mit einem Gips am Arm unterwegs.

Das einige Spielerinnen mit der Schule unterwegs waren, andere berufsbedingt fehlten und einige wegen Krankheit, musste Trainer Sascha Renz mit nur einer Auswechselspielerin ins Filstal fahren. Bereits nach acht Minuten verletzte sich Nadine Wiese, die diesmal auf ihrem angestammten Platz in der Innenverteidigung spielte. Sie musste kurz darauf ausgewechselt werden – so stand schon ganz am Anfang der Partie keine Wechselspielerin mehr zur Verfügung.

Taktik auf Konter ausgerichtet

Die Taktik von Sascha Renz war deshalb klar: hinten dicht und vorne versuchen, mit Konterangriffen etwas zu reißen. Außerdem war Kräftesparen angesagt. Dementsprechend hatten die Gastgeberinnen Feldvorteile und kamen zu zahlreichen Abschlüssen. Vielfach waren dies Fernschüsse, die das Tor verfehlten oder so harmlos waren, dass Nicole Ehnis keine Mühe hatte, sie zu entschärfen. In der 24. Minute fiel dann aber doch das 1:0 für den TV Jebenhausen durch Sabrina Mulke, nachdem kurz zuvor die Berneckerinnen die Möglichkeit hatten, in Führung zu gehen.

Die Taktik für Halbzeit zwei lautete: Weitermachen und wenn es beim 1:0 bleibt, in der letzten Viertelstunde alles auf Angriff setzen. Es kam aber anders. Schon nach drei Minuten fiel das 2:0, erzielt von Mona Vogel.

Weite Abschläge bringen Gefahr

Die Jebenhausener Abwehr war aber durchaus verwundbar. Insbesondere mit weiten Torabschlägen auf die Stürmerinnen wurden die Berneckerinnen gefährlich. So in der 59. Minute als ein Ball über die gesamte Abwehr hinwegsprang und Alicia Roller allein aufs Tor zustürmte. Sie schob den Ball clever an Torhüterin Angelina Merz vorbei zum Anschlusstreffer. Nur vier Minuten später erzielte Roller gar den Ausgleichstreffer zum 2:2. Emma Kalmbach hatte sich auf der rechten Seite durchgetankt, traf aber nur den Pfosten. Der Ball sprang auf die linke Seite, wo Roller stand und einlochte.

Würden die Körner reichen, um den Punkt über die Zeit zu retten? Einige Spielerinnen waren angeschlagen und wären ausgewechselt worden, wenn es dafür eine Möglichkeit gegeben hätte. Die Gastgeberinnen nutzten dies und erspielten sich so mehrere gute Möglichkeiten. Ein Kopfball strich nach einer Ecke in der 68. Minute haarscharf am Pfosten vorbei. In der 70. Minute rettete Torhüterin Ehnis mit einer Glanztat. In der 75. Minute fiel doch der erneute Führungstreffer des TV. Ein 25-Meter-Schuss von Malin Bredow aus halbrechter Position schlug im langen unteren Eck ein.

Risiko wird nicht belohnt

In den letzten zehn Minuten setzte Sascha Renz dann alles auf eine Karte. Die Bemühungen der Spvgg wurden jedoch nicht belohnt. In der 89. Minute war Mona Vogel mit einem Konterangriff zum 4:2 für die Gastgeberinnen erfolgreich.

Trainer Sascha Renz sagte nach dem Spiel: "Unter denkbar schlechten Voraussetzungen haben die Mädels ein sehr gutes Spiel gemacht. Speziell nach dem 0:2 haben sie große Moral gezeigt und sich zurückgekämpft. Leider hat der Sonntagsschuss zum 3:2 das Spiel entschieden. Besonders erwähnenswert, dass Maria Kirn und Kim Kettner in der ersten Mannschaft ihr erstes Punktspiel bestritten in dieser Saison. Wir nehmen die gute Leistung mit ins nächste Spiel in zwei Wochen gegen Asch."

Aufstellung

Nicole Ehnis, Jessica Großmann, Lea Mutschler, Selina Knospe, Cindy Renz, Nadine Wiese (16. Maria Kirn), Pia Kirn, Jessica Schwarz, Emma Kalmbach, Kim Kettner, Alicia Roller.