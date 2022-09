Feste, Konzerte und mehr - das war am Wochenende in der Region los

7 Beste Stimmung bei der Dirndl- und Lederhosenparty in Hammereisenbach. Foto: Heimpel

Nach zweijähriger Corona-Pause gab es auch am vergangenen Wochenende wieder viele Feste, Konzerte und andere Veranstaltungen in der Region. Eine Auswahl.















Egal ob Dorffest, Märkte oder Konzert: Am vergangenen Wochenende war in der Region wieder viel geboten. Wir haben die Highlights zusammengetragen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie direkt zum Veranstaltungsbericht.

Villingen-Schwenningen ist jetzt Literaturhauptstadt Baden-Württembergs. Fünf Wochen lang dreht sich bei fast 50 Veranstaltungen an mehreren Standorten alles um Literatur. Am Freitagabend wurden die 39. Literaturtage im Konzertsaal des Franziskaners feierlich eröffnet.

Die Villinger Feuerwehr präsentierte am Wochenende am Tag der Feuerwehr geballte Feuerwehr-Fahrzeuggeschichte. Feierlich wurde dabei die neue Drehleiter aus dem städtischen Fahrzeug-Beschaffungsprogramms in Dienst gestellt.

In Bad Dürrheim fand am Wochenende der Rider-Man auf dem Programm. Nach den perfekten äußeren Bedingungen am Freitag zum Auftakt legte das Wetter am Samstag zunächst eine 180 Grad Kehrtwende hin. Dennoch sind die Veranstalter sehr zufriden mit dem Radsport-Event.

Oktoberfest-Stimmung in Hammereisenbach: Die Bläserjugend hatte anlässlich ihres 20. Geburtstages zur "Dirndl- und Lederhosen-Party" in die Festhalle eingeladen. Die Resonanz war riesig, die Stimmung bombig. Am Sonntag folgte ein Familientag mit Blasmusik.

Das erste Riedöschinger Herbstfest am Sonntag in der Kompromissbachhalle lockte zahlreiche Besucher an. Es war das erste größere Fest der Vereinsgemeinschaft seit Beginn der Corona-Pandemie, und man merkte den Gästen an, wie sehr sie sich nach solch einem gemeinsamen Festtag gesehnt hatten.

In Zepfenhan bei Rottweil stand der dritte Dorfflohmarkt auf dem Programm. Schon morgens um 7 Uhr standen die ersten Schnäppchenjäger da.

Zum fünften Mal veranstaltet der Zollernalbkreis eine interkulturelle Woche, die mit 31 Veranstaltungen in fünf Städten ein Zeichen setzen will für Miteinander, Toleranz und Offenheit. Der Auftakt war am Wochenende.

Unter dem Motto "Schlager und mehr" war das Multitalent Hansy Vogt zu Gast in der Ebinger Festhalle und begeisterte das Publikum.

Trotz herbstlichen Wetters kamen die Besucher am Sonntag von nah und fern zu "Bisingen Live 2022". Sie ließen sich beim verkaufsoffenen Sonntag gerne vom Fachpersonal beraten und konnten Einkäufe tätigten.

Bei der Feier zum 25-jährigen Jubiläum des Gewerbe- und Handelsvereins Althengstett (GHV) ging es mächtig zur Sache. Für einen Abend wurde das besondere Flair des ehemaligen Calwer "Star-Clubs" zurück in die örtliche Festhalle geholt.

Die Baiersbronn Classic startete am Sonntag nach zwei Tagen Traumwetter am letzten Tag in Obertal mit Regen. Auf historischem Boden, dort wo 1946 das legendäre Ruhestein-Bergrennen stattfand.

Zum ersten Mal, seitdem der Horber Büchermarkt auf dem Flößerwasen ist, scheint mal nicht die Sonne. Die Händler sind trotzdem zufrieden.

Tradition, Bierzelt-Stimmung, Tänze und "Hohenzollern-Serenade". All das war beim 1250 Ortsjubiläum und dem 175. Geburtstag vom Musikverein in Empfingen geboten.

Ortenaukreis

Nach zweijähriger Zwangspause hat die Trachtenkapelle Dörlinbach am Samstag wieder ihr Oktoberfest feiern können. Es war ein großer Publikumserfolg.