Von Musikevents bis zu langen Einkaufsnächten - am Wochenende war wieder viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.

Wir haben die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage zusammengetragen.

Die 17. Auflage der Ausbildungsmesse „starter“ in Rottweil ist mit Erfolg zu Ende gegangen. Sogar Vorstellungsgespräche wurden geführt.

Sonne, Holz und prächtige Laune: Nach zehn Jahren gab es wieder ein Flößerfest in Schiltach.

Das Dunninger Dorffest meldete sich nach vier Jahren mit einer Olympiade, viel Musik und guter Laune zurück. An beiden Tagen strömen Menschen herbei.

In Schwenningen war am Samstag einiges geboten, als rund 20 US-Cars auf dem Parkplatz des Hospizes Via Luce eintrafen und für Trubel sorgten.

Die Deutschen Straßen-Radmeisterschaften in Bad Dürrheim haben über drei Tage Zehntausende Fans und Zuschauer begeistert. Doch nicht nur das Sportereignis an sich, sondern auch das Rahmenprogramm war gut organisiert und wurde freudig angenommen.

Zum Auftakt des dreitägigen 40.Kreisverbandsmusikfest in Stetten unter Holstein hat der MV Stetten-Hörschwag sich für schräge Töne entschieden. Mit der musikalisch-komischen Truppe „Schrille Fehlaperlen“ aus Neufra bekam er sein Festzelt voll und die Leute zum Lachen.

Als eingeschworene Gemeinschaft hat sich die Realschule Balingen bei ihrem großen Sommerfest präsentiert.

Bei der zwölften Auflage des vom Leiter des Militärmusikdiensts der Bundeswehr mit der Stadt Balingen und dem Musikinstrumentehersteller Yamaha organisierten BwMusix nahmen 14 Bläserklassen und neun Jugendkapellen teil.

Zum ersten Mal hatte die Feuerwehr Ratshausen zu einem Feuerwehrfest mit Schauübungen bei der Plettenberghalle eingeladen. Am Abend spielte die Band „Dia Zwoa ond nomal Oan“.

Verbandelt und verwoben: die schaffigen Menschen der Alb und ihre surrenden Rundstühle. Sehenswert und lehrreich geht das K3-Stationentheater der Tailfinger Textilgeschichte nach. Am Freitag war Premiere.

Der Rosenfelder Rosenmarkt zog auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher an. 125 Marktstände in der historischen Altstadt boten Vielfältiges rund um die Rose an sowie Gartendeko und kulinarisches.

Die Thanheimer wissen, wie man feiert: Am Wochenende fand das Dorffest statt und es gab ein vielfältiges Programm. Besonders beeindrucken war die Schlepperparade. Der Künstlermarkt lud zum Stöbern ein.

Mit blauem Himmel und Sonnenschein wurden die Gäste zum Empfang anlässlich der Premiere des Sommernachtstheaters Bad Herrenalb vor der Siebentäler-Therme begrüßt. Das seit mehr als 20 Jahren bestehende Amateurtheater gilt als kultureller Sommer-Höhepunkt in der Bäderstadt.

Zum Start des Nagolder Mittsommers verzogen sich die dicken Wolken. Die Besucher waren in allerbester Kauf- und Erlebnis-Laune, und die bis 24 Uhr geöffnete Einkaufsmeile füllte sich kontinuierlich.

Das Chor-Event „Tag der Stimmen“ auf dem Europaplatz in Nagold lockte mit Schlagern und Bon Jovi. Um die einzigartige Faszination des gemeinsamen Singens zu verstehen muss man sich wirklich selber trauen.

Mit der Präsentation alter und neuer Fotografien, Turngeräten und einer historischen Fahne setzt die Turnabteilung des TSV Altensteig ihr 175-jähriges Bestehen fort. Bis zum 24. September kann die Ausstellung im Rathaus besichtigt werden.

Die Bohnenberger-Grundschule in Altburg feierte ihren 100. Geburtstag – mit einem großen Schulfest, Musik, Essen, Mitmachangeboten, Reden und einem besonderen Geschenk: die 4,7 Millionen-Euro-Sanierung, die bald ansteht.

Bei Biergarten-Atmosphäre und sommerlichen Temperaturen erwiesen sich die Jugendkapelle Salzstetten und der Musikverein Seebach/Baden auf dem Rathausplatz als gute Unterhalter beim Sommerfest des Musikvereins. Die Jugendkapelle sucht ab September einen neuen Jugenddirigenten.

Zehntausende Besucher tummelten sich dieses Jahr beim 48. Neckarfest in Rottenburg – insbesondere am Samstagabend wurde mächtig mit vielen Bands gefeiert, und die „Party-People“, also die Gäste, waren super zufrieden und glücklich.

Beim Baiersbronn Open Air verzauberten die Bands „ClockClock“ und „Revolverheld“ ihr Publikum. Tausende Besucher, darunter auch viele Familien, feierten die Auftritte der Bands auf dem Open-Air-Gelände mit Blick auf die Landschaft.

Beim 17. Sonnwendlauf in Seelbach sind nicht nur Sportler, sondern auch Kinder und sogar Kameraden der Feuerwehr Seelbach an den Start gegangen. Auch Rabea Schöneborn war dabei, die sich für ihre Olympia-Qualifikation vorbereitete.