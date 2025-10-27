24./25./26. Oktober: Das war am Wochenende in der Region los

Am ersten Wochenende der Herbstferien war wieder einiges los in der Region. Wir haben die eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.
Viele Konzerte, die Eröffnung der Chrysanthema und sogar ein verkaufsoffener Sonntag: Zum Start in die Herbstferien ging es am Wochenende rund.
Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region haben wir hier zusammengetragen.
Schwarzwald-Baar-Kreis
Schnell hatte die Schonacher Kultband Wombats ihre Zuhörer im Technikmuseum in St. Georgen voll im Griff. Irish Folk und Songs von Dieter Thomas Kuhn begeisterten.