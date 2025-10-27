24./25./26. Oktober: Das war am Wochenende in der Region los

Am ersten Wochenende der Herbstferien war wieder einiges los in der Region. Wir haben die eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.

Viele Konzerte, die Eröffnung der Chrysanthema und sogar ein verkaufsoffener Sonntag: Zum Start in die Herbstferien ging es am Wochenende rund.

Schnell hatte die Schonacher Kultband Wombats ihre Zuhörer im Technikmuseum in St. Georgen voll im Griff. Irish Folk und Songs von Dieter Thomas Kuhn begeisterten.

Eine spektakuläre Bühnenshow, die das Erbe von Irlands berühmten Söhnen in authentischem Stil würdigte, war der verspätete Auftakt in die Trossinger Kultursaison.

Mit viel Leidenschaft und schauspielerischem Können präsentierte das Kolpingtheater Schramberg die Komödie „AusZeit“. 400 Besucher füllten den Bären-Saal.

Das Programm des Sulzer Handels- und Gewerbevereins lockte am Sonntag zahlreiche Menschen in die Innenstadt – zum Bummeln, Schlemmen und für gute Unterhaltung.

Unter dem Motto „Kirbehock im Dirndlrock“ lud der Musikverein Rottweil-Hausen zur Kirbe in die festlich geschmückte Turnhalle ein – und freute sich über voll besetzte Tische.

Die Albstädter Bildkonzerte zu erfinden – diese Idee von Wolfgang Wiebe ist so einfach wie genial. Das zweite hat er mit seinem Künstler-Kollegen zu einem Ereignis gemacht.

Vor zwei Wochen schlossen sich die Tore der gemeinsamen Gartenschau von Freudenstadt und Baiersbronn. Dennoch strömten am Samstag nochmals Menschenmassen ins "Xentrum". Denn beim großen Abverkauf wollten viele Gartenschaufans nicht leer ausgehen.

Komödiantin Maria Vollmer bescherte mit ihrem Programm „Hinterm Höhepunkt geht’s weiter“ einen vergnüglichen Abend bei „Kultur im Museum“ in Dornstetten.

Urkunden, Medaillen, Applaus – ein Saal voller sportlicher Leistungen: In der Markgrafen-Aula in Altensteig wurden Deutsche Sportabzeichen verliehen – an mehr als 100 Teilnehmer.

Mit der Krönung von Valerie II. ist die Blumenschau Chrysanthema in Lahr am Wochenende in ihre 26. Ausgabe gestartet.

Gleich zwei Bands haben am Samstagabend dem Publikum zum zehnten Geburtstag des Schopfheimer Vereins„Jazz und Blues – exbluesive Südbaden“ in der Halle Langenau eingeheizt.

Von Pink und Willow bis Queen, von Michael Jackson bis Grönemeyer: Der „TannVision-Songcontest“ in Tannenkirch trieb Chormitglieder und Zuhörer zu sängerischen Höchstleistungen.

So funktioniert Nachhaltigkeit: Erst füllte sich die Festhalle im Ortsteil Istein mit Dingen aller Art, dann füllten sich die Besucher beim „Bring und Hol“ die Taschen umsonst.

In Basel fand die Herbstmesse statt.