In der Region gab es am Wochenende wieder viel Musik, einige Ehrungen und so manch Besuch auf den wiederkehrenden Weihnachtsmärkten.

Viele zog es am Wochenende wieder zu den Veranstaltungen in der Region. Was geboten war? Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

In der Neckarhalle in Villingen-Schwenningen feierte sich der Sport – einschließlich glitzerndem Konfettiregen! Daria Martens, Lukas Krauss, Helmut Wolff und die U15-Eishockeyspieler sind die Sportlerin und Sportler des Jahres 2023.

Das Showkonzert „Tromissimo reloaded“ der Musikakademie Villingen-Schwenningen hat es in sich. Jung und Alt wollen es hören – und kommen auf ihre Kosten.

Ein tolles Konzept, das auch die Zusammenarbeit zwischen befreundeten Kommunen belegt, war der gemeinsame Weihnachtsmarkt an der Linachtalsperre in Vöhrenbach und in der Scheune des Wilden Michels. Zahlreiche Besucher strömten herbei.

Man könnte sagen, schöner geht’s fast nicht mehr: Die Atmosphäre in Nußbach passte perfekt. Schön geschmückte Stände mit reichhaltigem Angebot, viele Besucher und vor allem: Schnee. Diese Kombination lockte viele Besucher auf den Weihnachtsmarkt.

Die Musikkapelle Tannheim bot bei ihrem Herbstkonzert zusammen mit der Musikkapelle Achdorf und dem Jugendorchester Dreiklang Zuhörern in der vollen Turn- und Festhalle.

Einen ganzen Abend voller Kunst und Kultur im Schloss versprach die Kulturnacht vom Kunstverein Podium Kunst im Schloss – dieses Versprechen wurde zur vollen Zufriedenheit und Begeisterung der Gäste in Schramberg eingelöst.

Im Bereich der Handwerkskammer Reutlingen gibt es 298 neue Meister aus 13 Berufen. Etwa 1000 Gäste bejubelten in der Volksbankmesse in Balingen die Übergabe der Auszeichnungen.

Weihnachtliche Dekoration, zahlreiche Marktbeschicker und einsetzender Schneefall: Die Kulisse für den 25. Grosselfinger Adventsmarkt hätte besser nicht sein können.

Der Lichterglanz am Samstagabend brachte trotz feuchtkaltem Wetter viele Besucher nach Hechingen. Zwei Schwerpunkte hatte die Veranstaltung.

Eingeladen war zum großen Unterhaltungsabend mit dem schwäbischen Comedian-Duo „Dui do on de Sell“ in die Hohenberghalle in Horb, doch „Dui do“, (Doris Reichenauer) kam ohne „de Sell“ (Petra Binder) auf die Bühne.

Eine Idee der Brechaloch-Hexa kommt auf Anhieb gut an: Scharen von Besuchern tanken vorweihnachtliche Stimmung in der Steinachhalle in Talheim.

Etliche Sportabzeichen-Jubilare aus dem Sportkreis Calw wurden jüngst im Rahmen eines Ehrungsabends ausgezeichnet.

Die Kantorei und der Kinderchor Nagold begrüßen gemeinsam mit Instrumentalisten und der Sopranistin Tabea Krause den Advent mit einem festlichen Konzert in der Stadtkirche.

Dass Ballett zeitgemäß sein kann, hat die Ballettgruppe Grafenhausen am Samstag bewiesen. Mit einer modernen Adaption von„Der Nussknacker“ haben die Akteure das Publikum zur Feier ihres 50-jährigen Bestehens in eine zauberhafte Welt entführt.

Der „Kätterlismärkt“ in Seelbach hat auch in diesem Jahr Tausende Gäste angelockt. Ob auf den Straßen oder in den zahlreichen Buden: Überall herrschte ausgelassene Feierstimmung.