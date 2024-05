In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Ob SBFV-Pokalspiel zwischen dem FC 08 Villingen und dem SC Lahr, feierliche Eröffnung der Südwest-Messe in Villingen-Schwenningen oder der Street-Food-Fiesta in Bad Wildbad: Freitag bis Sonntag waren wieder zahlreiche Events geboten.

Nachfolgend eine Auswahl an Veranstaltungen in der Region.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Oberliga-Spitzenreiter FC 08 Villingen wurde am Samstag im SBFV-Pokalfinale seiner Favoritenrolle gerecht. Gegen den Verbandsligisten SC Lahr hieß es in Freiburg 1:0 (1:0).

Die Südwest-Messe in Villingen-Schwenningen wurde am Samstag offiziell eröffnet. Beim Rundgang zur Eröffnung der Südwest-Messe in Schwenningen gab es viel zu entdecken.

Das dreitägige Fuchsfallenfest des Musikvereins „Frohsinn“ Rohrbach lockte trotz Wetterkapriolen viele kleine und große Besucher an.

Kreis Rottweil

Die Strecke der Oldtimer-Rallye „Paul Pietsch Classic“ führte am Freitag durch Schramberg. Die Fahrzeuge machten auf dem Flugplatz Winzeln Station.

Zwei Tage lang lud die Schramberger Feuerwehr am Wochenende zu einem großen Fest ein. Während des Frühschoppens sorgte die Stadtmusik Schramberg für Stimmung.

Zollernalbkreis

Das Top 10 im Balinger Gewerbegebieht Gehrn ist Geschichte. Am Wochenende verabschiedeten sich hunderte Partygäste mit zwei rauschenden Partys von der Diskothek.

In den nächsten drei Wochen ist Balingen im Fahrradfieber: Am Sonntagmorgen fiel auf dem Balinger Marktplatz der Startschuss fürs „Stadtradeln“.

Strahlendes Wetter und eine gut gelaunte Gruppe: Besser hätten die Bedingungen für einen gelungenen Auftakt ins Stadtradeln nicht sein können. Gut ein Dutzend E-Biker traten in Haigerloch zusammen mit ADFC-Tour-Guide „Karle“ Seemann in die Pedale.

„Raus aus d’r Hecka, ab in Flecka“ – erstmals hat der Turnverein Truchtelfingen selbstständig das traditionsreiche „Truchtelfinger Flecka-Feschd“ organisiert und veranstaltet. Und mit der Premiere einen echten Volltreffer erzielt.

Kreis Calw

Dass eine 30 Tonnen schwere Brücke von einem 70 Meter hohen 750-Tonnen-Kran gehoben wird, hat wohl kaum jemand bislang erlebt. Entsprechend groß war das Spektakel, als genau das am Wochenende in Calw geschah.

Kulinarische Leckerbissen gab es am Wochenende bei der Street-Food-Fiesta in Bad Wildbad zu probieren. An den meisten der Stände konnte dabei sogar der Kochvorgang beobachtet werden.

Ortenaukreis

