Am Wochenende gab es in der Region wieder einiges zu sehen. In unserer Zusammenfassung gibt es eine Auswahl der Veranstaltungen.

Es bleibt närrisch, aber auch andere Veranstaltungen standen am Wochenende in der Region auf dem Programm. Eine Demonstration in Hechingen und gleich zwei Bürgermeisterkandidaten-Vorstellungen im Kreis Calw sind nur einige der Events.

Was sonst noch geboten war? Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Hochzeitskleider, die Ausstattung für den Bräutigam und ganz neu Foodtrucks – die 28. Messe „Trau“ in den Messehallen in Schwenningen war wieder an beiden Tagen ein großer Erfolg.

Auch ohne Schnee konnten die Skifreunde Rohrbach eine Winterolympiade austragen. Rund 30 Kinder waren es, die in gleich vier Wintersportarten gegeneinander antraten. Eishockey, Curling (Eisstockschießen), Biathlon mit „Schießen“ im Knien und stehend und dazu ein Slalom, der sich gewaschen hatte.

Nach dem grandiosen Weltcup-Wochenende beim Schwarzwaldpokal legte der Skiclub Schonach an diesem Wochenende gleich nach. Beim Continental-Cup in der Nordischen Kombination waren 19 Damen und 60 Herren aus zwölf Nationen am Start.

Kikeriki – im Café Hildebrand in VS-Zollhaus trafen sich am Samstag die Mitglieder der Gockel-Gilde um den 70. Geburtstag ihres Vereins zu feiern. Ein buntes Rahmenprogramm bot einige Überraschungen und musikalische Leckerbissen.

Am Samstagabend verwandelte sich das Hondinger Gemeinschaftshaus in einen eigenen kleinen Kosmos. Unter dem Motto „In die Galaxien“ hatte die Landjugend Hondingen zum Kreisfasnetsball eingeladen und viele Feierlustige waren der Einladung gefolgt.

Über Herausforderungen für den Ort und die Demokratie sprachen Bürgermeister Rudolf Fluck und Gastredner beim gut besuchten Neujahrsempfang in der Alemannenhalle in Mönchweiler. Für Unterhaltung sorgte der Künstler Sebastian Schnitzer.

Einen spannenden und ansprechenden Ausschnitt aus der Vielfalt der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet erlebten all die, die in Fischingen unterwegs waren.

„Wer hat die Welt so schön gemacht, wer hat das Fußballspiel erdacht?“, schallte es am Samstagabend lautstark aus 450 Kehlen durch die Arthur-Bantle-Halle in Hardt. Der FC Hardt startete mit einem Jubiläumsabend das 100-jährige Vereinsbestehen. Dass an diesem Abend auch das FC-Lied nicht zu kurz kommen durfte, lag auf der Hand.

Einen überwältigen Einstieg ins Jubiläum feierte die Fischinger Narrenzunft mit einem bunten und begeisterten Abend.

Bei der Partynacht zur Fasnetseröffnung in Waldmössingen gaben sich Garden und Showtanzgruppen auf der Bühne die Klinke in die Hand. Die heimische Boygroup „TTT“ durfte den lautesten Geräuschpegel für sich beanspruchen.

Der Jubiläumsumzug war der Höhepunkt der Leinstetter Fasnet am Wochenende. Die Zunft feierte drei Tage lang ihr 50-jähriges Bestehen.

Leinstetten verwandelte sich in eine Fasnetshochburg und präsentierte Brauchtum in seiner schönster Form. Auf Winzeln wartete eine Überraschung.

Etwa 400 Teilnehmer haben am Samstag auf dem Hechinger Obertorplatz für Menschenrechte, Demokratie und Vielfalt demonstriert. Wie wenig sie davon hält, hat die AfD zuvor im Stadtspiegel angedeutet.

Mit etwa 700 Gästen haben die Thanheimer Maurochen am Samstag eine grandiose Narrenparty gefeiert.

Bei Brauchtumsabend in der Harter Eichwaldhalle zum Auftakt des dreitägigen Festes mit dem der Narrenverein Har das zehnjährige Bestehen seiner Speckfresser feierte, ging es hoch her.

Drei Tage lang feierte der Narrenverein Hart das zehnjährige Bestehen seiner Speckfresser. Der große Umzug bei strahlendem Sonnenschein mit 2500 Hästrägern toppte alles.

Jede Menge Albstädter Schmeia-Hexa haben sich bei Treffen des Landesverbands Württembergischer Karnevalvereine (LWK) als brillante Gastgeber erwiesen. Drei Tage lang herrschte unter der Burg buntes Treiben, Ausgelassenheit und eine riesige Farbenpracht.

Egal ob „Muckenspritzer“, „Deichelmäus“ oder „Westerbergteufel“: Alle gaben sich die Ehre. Es war also ein gigantisches Familientreffen in Nusplingen, als die „Haiberger Bättlblätz“ aus Heidenstadt am Wochenende ihren 30. Geburtstag nachfeierten.

Beim Neujahrsempfang von Landkreis und Kreissparkasse machte Freudenstadts Landrat Klaus Michael Rückert seinem Ärger über die Politik im Bund mächtig Luft – insbesondere, was die Krankenhäuser angeht. Dennoch rief er zu Optimismus und Zuversicht auf. Sparkassen-Vorstand Bernd Philippsen setzt auf kreative Unternehmer.

Kreis Calw

Mehr als 650 Zuhörer wollten bei der offiziellen Vorstellung in der Eichwaldhalle die drei Bewerber um das Altensteiger Bürgermeisteramt in Augenschein nehmen. Nachdem die Kandidaten sich vorgestellt hatten, dauerte es gerade einmal eine gute halbe Stunde, bis der Wissensdurst der Zuhörer offenbar gestillt war.

Ortenau

Die Tanzgruppe der Hausacher Narrenzunft zeigte bei der öffentlichen Sitzung am Freitagabend zum ersten Mal ihr Können und freut sich auf viele weitere Auftritte über die Fasent auch in Bollenbach und Welschensteinach.

Ellen Karotsch, langjährige Regisseurin der Rollschuhrevuen beim SV Solidarität Lahr, hört nach 40 Jahren auf. Die letzte von ihr geleitete Show bot noch einmal viele Höhepunkte.

Beim Umzug am Sonntag herrschte eine ausgelassene Atmosphäre in der gesamten Lahrer Innenstadt. Abertausende Zuschauer ließen sich von der guten Stimmung bei der Straßenfasent anstecken.