Kai Escher und seine Mitstreiter von "Daddy Dirty" heizten den Zuhörern am 23. Dezember in Lahr ordentlich ein.

Auch über Weihnachten war wieder einiges geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen am Wochenende in der Region.















Über die Weihnachtsfeiertage war in der Region wieder viel geboten. Wir haben die Highlights zusammengetragen.

"Seit 1765 begehen wir diesen Brauch, als die Seuche aus der Stadt war; Welche Symbolkraft hat es in dieser Zeit" – die Grußworte von OB Jürgen Roth entsprachen der Gefühlswelt der Anwesenden bei der Traditionsveranstaltung zu Weihnachten in der Stadt schlechthin: dem Kuhreihen.

Seit mehr als 70 Jahren treffen sich die hiesigen Posaunenchormusiker jedes Jahr am Mittag des 24. Dezembers in der Balinger Stadtmitte zum so genannten Kurrende-Blasen. Das ist eine überregionale Tradition, deren Name sich vom Lateinischen "currere" ableitet, was "laufen" bedeutet – ein "Lauf-Chor" also.

Die Wettervorhersage war nicht die Beste, so dass die vom Förderverein Zillhausen organisierte Dorfweihnacht nicht wie geplant auf dem Dorfplatz, sondern auf dem Schulgelände stattfand. Geregnet hat es dann aber doch nicht.

Am Heiligen Abend brannten in Altensteig, Altensteigdorf und Berneck sechs bis acht Meter hohe Holzstöße – und Handfackeln tauchen die Landschaft in ein wogendes Lichtermeer. Der historische Brauch hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Im Gegenteil. Nach zweijähriger Zwangspause hatten sich diesmal besonders viele Zuschauer aufgemacht, um das faszinierende Schauspiel live mitzuerleben.

Für alle, die an Heiligabend Gesellschaft suchen, war die Calwer Aula auch in diesem Jahr wieder die Anlaufstelle. Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde organisierten hier gemeinsam mit der Erlacher Höhe zum zehnten Mal "Weihnachten mit Herz".

Zum ersten Mal seit 2013 fand die Aichelberger Waldweihnacht wieder in größerem Rahmen statt. Mehr als 200 Besucher kamen nach Bad Wildbad – und stimmten sich auf den Heiligabend ein.

Mit Spannung erwartet und freudig begrüßt wurden an Heiligabend in Bad Herrenalb die Gäste aus dem Gaistal: das Pelzmärtle und das Christkind, die sich nur mit Mühe einen Weg durch die Menschenmassen bahnen konnten.

An Heiligabend sollte niemand alleine sein müssen. Viele Helfer sorgten deshalb für eine Feier in Gemeinschaft im Adolph-Kolping-Haus in Rottweil.

Am ersten Weinachtstag breitete sich auch dieses Mal ein festlicher Glanz über dem Villinger Muslenplatz aus, als barocke Trompetenklänge das Musizieren und Singen eröffneten.

Alle Jahre wieder, ausgenommen die Corona-Zwangspausen, rührt der berühmte Bariton Marc Marshall mit seinen Weihnachtskonzerten an die Herzen des Publikums. So auch jüngst im Kurtheater. Begleitet wurde Marshall vom Pianisten René Krömer, einem Künstler, der schon mit Udo Jürgens gearbeitet hat.

Endlich wurde das Weihanchtsfest in Lahr wieder wie in der Vor-Coronazeit gefeiert. Auch die Besucher am Samstag am Wolkenkratzer in der Marktstraße freuten sich über die Rückkehr zur Normalität.

Mit einem kraftvollem Aufgalopp mit alten Freunden und musikalischen Weggefährten hat sich "Daddy Dirty" am 23. Dezember eindrucksvoll zurückgemeldet. Zur Neuauflage des Formats "Bevor-X-Mas" kamen mehr als 250 Besucher in den Lahrer Schlachthof.