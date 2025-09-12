2300 Kilometer in 105 Tagen: So erlebte ein Kippenheimer Ehepaar eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg

Das Ehepaar Bahner aus Kippenheim wandert in ihrer Freizeit viel. Birgitta war über ihren Arbeitgeber bereits dreimal je eine Woche lang Abschnitte des Jakobswegs gepilgert. „Heinz hat mich damals immer damit aufgezogen, dass das kein Pilgern sei,“ erinnert sie sich. Die Idee, den Pilgerpfad „ganz oder gar nicht“ zu meistern, wurde geboren und in den Jahren bis zur Rente der Eheleute detailliert geplant. Hierbei waren die präzisen Wanderführer eine große Hilfe. Neben den Entfernungen sind die zu überwindenden Höhenmeter, verfügbare Pilgerunterkünfte und Sehenswürdigkeiten entlang des Pfades beschrieben.

Mit zwei roten Rucksäcken – jeweils unter zehn Kilogramm Gewicht, versehen mit der Jakobsmuschel, dem Symbol des Pilgerweges – machen sich die beiden am 12. April 2024 auf den Weg, um dem Camino über drei Ländergrenzen, Gebirgsformationen und Flüsse hinweg bis nach Santiago de Compostela in Galizien zu folgen. Heftige Regenfälle, aufgeweichte Wege und dauerhaft durchnässte Wanderschuhe machen es den beiden Pilgern nicht leicht. Tapfer trotzen sie der Witterung, bis es nach rund 1000 gewanderten Kilometern zu einem Unfall kommt: Eine Bänderzerrung durch das Ausrutschen auf dem matschigen Untergrund. Dies zwingt die Wanderer, am 12. Juni 2024 von Cahors in Frankreich die Heimreise anzutreten.

Für ihre Leistung haben sie Pilgerurkunden erhalten

Entmutigt werden die beiden dadurch nicht. Fast genau ein Jahr später – am 23. April 2025 – setzen die Kippenheimer genau da, wo die Reise zuvor geendet hatte, ihren Weg auf dem Camino fort. Diesmal folgen sie der Santiago-Muschel (gelbe Muschel auf blauen Grund) bis zur Kathedrale in Santiago de Compostela, in der sich das Grab des Apostel Jakobus befinden soll, und nehmen dort auch an einem Pilgergottesdienst teil. Dann geht es weiter bis zur eigentlichen Destination, dem „Kilometer Null“ des Jakobswegs. Dieser ist am „Ende der Welt“ – dem Kap Finistere manifestiert. Dort bettet Heinz symbolisch seine Wanderschuhe, die er vor der Überquerung der Pyrenäen erstanden hatte, unter einem der für Galizien typischen Steinkreuze zur letzten Ruhe. Nach insgesamt 2300 zurückgelegten Entfernungs- und 1500 überwundenen Höhenmetern, 105 Tagen in den Wanderschuhen und allen erforderlichen Stempeln im Pilgerbuch, können Birgitta und Heinz Bahner heute stolz die Pilgerurkunden präsentieren, die am 17. Juni 2025 ausgefertigt wurden.

Der Jakobsweg führt durch malerische Landschaften. Foto: privat

Ihre Erlebnisse „Im Zeichen der Muschel“ teilen die beiden in ihrer Whatsapp-Gruppe „Wir sind dann mal weg“. „Jeden Tag haben wir mindestens ein Mal etwas außergewöhnliches gesehen oder einen außergewöhnlichen Menschen kennengelernt“, erklärt Birgitta.

Die Landschaften hätten mit einsamen Landstrichen, monotonen Ebenen, schroffen Gebirgspassagen, landwirtschaftlichen Flächen, malerischen kleinen Ortschaften, Städten mit Kathedralen, üppig blühenden Wiesen, grünen Wäldern nicht unterschiedlicher sein können. Entlang des Weges trafen die Pilger auf Wilde Pferde, grün schimmernde Smaragdeidechsen, domestizierte Nutztiere auf schier unendlich anmutenden Weiden und Haustiere, die in der Sonne dösten. Die immer vortrefflich beschilderten Pilgerwege selbst reichten vom Trampelpfad mitten durch die Kuhweide über nur auf Trittsteinen zu überquerende Bäche, idyllische Waldwege bis zu asphaltierten Wegstücken direkt entlang befahrener Straßen. Immer wieder treffen die Eheleute auf Wandgemälde, die sich um den Camino drehen.

Bevölkerung sorgt sich um das Wohl der Pilger

Eine Szene aus dem Hollywood-Film „Dein Weg“ ziert einen ganzen Straßenzug. Auf einem der monotonen Streckenabschnitte ist ein Graffiti-Pilger mit Gasmaske im „Banksy“-Style verewigt, der auf die Diskrepanz „Pilgern im Straßenverkehr“ hinweist. Auch das Muschelsymbol und die bildliche Darstellung des Pilgers ist allgegenwärtig.

Für die Menschen auf dem Pilgerweg wird durch die Bevölkerung bestens gesorgt. Immer wieder sind auf Tischen Nahrungsmittel und Getränke zur Stärkung bereit gestellt, die im Vertrauen auf Gott auf Spendenbasis verzehrt werden können. In Restaurants gibt es die sogenannten kostengünstigen Pilgermenüs – drei Gänge für 15 Euro – und in Navarra/Spanien setzt eine Weinkellerei die Tradition des Klosters Santa Maria la Real fort und lässt für die Pilger Wein und Wasser kostenlos aus einem alten Brunnen fließen.

Übernachtungsmöglichkeiten gab es in Jugendherbergen, Pilgerunterkünften, Chalets, einem Schloss oder einem Zelt. Die Preise variierten von sechs bis 60 Euro. „Auf dem Zeltplatz gab es sogar die Möglichkeit, eine Waschmaschine zu benutzen“, erinnert sich Birgitta Bahner und fügt schmunzelnd an: „Allerdings musste diese mit einem Fahrrad angetrieben werden.“

Auch einige Smaragd-Eidechsen sind auf dem Weg zu sehen. Foto: privat

Auch die Weggefährten, die sich den Kippenheimer zeitweise anschlossen, zeigten sich sehr facettenreich. Nicht alle waren um des Pilgern Willens auf dem Jakobsweg unterwegs. Schüler können in Spanien ihre Schulnoten verbessern, wenn sie einen bestimmten Abschnitt des Jakobsweges zurücklegen. Demzufolge waren teilweise ganze Schulklassen in nicht für das Pilgern zuträglicher Kleidung und mit Busbegleitung für das Gepäck unterwegs. Aber es gab auch Menschen wie Johnny aus Irland, der den Jakobsweg lebte und abends den Sonnenuntergang in einem Freudentaumel zelebrierte und alle im Umfeld einlud, von seinem Glücksgefühl zu partizipieren. Zwei französische Pilgerinnen unterhalten dagegen alle an der gemeinsamen Raststelle mit einer Gesangs- und Tanzeinlage.

Ehepaar zieht lehrreiche Erkenntnisse aus der Reise

Ein anderer ist – als Einziger – in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Er ist auf dem Heimweg nach Deutschland, um dort seinen Wohnsitz aufzulösen und als Herbergsvater für immer zum Jakobsweg zurückzukehren. Eine Frau läuft den Pilgerweg für ihren erkrankten Mann alleine zu Ende.

Heinz Bahner fasste zusammen, dass er religiöse, spirituelle und gesellschaftliche Motivationen für das Pilgern habe erkennen können. Das Ziel vor Augen ist bei allen gleich – Santiago de Compostela. Motivation, Volition (Umsetzung, das Ziel auch bei Widerständen zu Erreichen) und Transzendenz (Erkenntnis aus dem Erlebten) sind so verschieden, wie die Menschen selbst.

Um 6 Uhr morgens ging es jeden Tag los

„Insbesondere auf den monotonen Abschnitten des Jakobswegs, ohne Ablenkung durch Landschaftseindrücke, bin ich in einen Rhythmus verfallen, der Zeit und Gelegenheit zum Nachdenken mit sich brachte“, so Heinz über seinen Weg zu Erkenntnis. „Du stehst jeden Morgen um 6 Uhr auf, bist den ganzen Tag auf den Beinen und abends um 21 Uhr im Bett. Die Füße und der Rücken schmerzen, du hast Blasen, der Rucksack ist zu schwer – man besinnt sich auf das Wesentliche und überlegt, was vom Inhalt man tatsächlich benötigt. Man wird dankbar für die kleinen Dinge wie einen Schluck frisches Wasser. Danach führt man das Gedankenspiel weiter und überträgt die Überlegungen auf das Leben, wenn man wieder Zuhause sein wird“, fassen die Bahners zusammen, was das Pilgern auf dem Jakobsweg in ihnen ausgelöst hat.