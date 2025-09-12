2300 Kilometer in 105 Tagen: So erlebte ein Kippenheimer Ehepaar eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg

Skurrile Begegnungen und körperliche Belastung: Im Gespräch berichten die Eheleute Bahner von einer prägenden Reise.
Das Ehepaar Bahner aus Kippenheim wandert in ihrer Freizeit viel. Birgitta war über ihren Arbeitgeber bereits dreimal je eine Woche lang Abschnitte des Jakobswegs gepilgert. „Heinz hat mich damals immer damit aufgezogen, dass das kein Pilgern sei,“ erinnert sie sich. Die Idee, den Pilgerpfad „ganz oder gar nicht“ zu meistern, wurde geboren und in den Jahren bis zur Rente der Eheleute detailliert geplant. Hierbei waren die präzisen Wanderführer eine große Hilfe. Neben den Entfernungen sind die zu überwindenden Höhenmeter, verfügbare Pilgerunterkünfte und Sehenswürdigkeiten entlang des Pfades beschrieben.