Zahlreiche Besucher sind am Samstagvormittag zum Feuerwehrhaus gekommen, um einen Christbaum mit zu nehmen. Nach welchen Kriterien wählten die Käufer ihre Bäume aus?















Hechingen - Die Hechinger Feuerwehr ist eigens nach Wolfach in den Schwarzwald gefahren: Dort haben die Kameraden 230 Exemplare eingeschlagen, und sie sind so verschieden wie die Wünsche der Besucher am vergangenen Samstagmorgen.

"Schön harmonisch muss er sein", meint eine Käuferin, "wie im Bilderbuch" und die Nadeln sollten auch nicht so "stupfig" sein. Groß müsse er sein, erzählt ein Besucher, der mit seinem Sohn ins Feuerwehrhaus gekommen ist, mindestens 2,10 Meter sollte er schon haben, schließlich soll der Baum ja bis unter die Decke reichen. "Charakter muss der Baum haben", berichtet jemand, "ein bisschen krumm darf er schon sein". Manch befestigt noch echte Kerzen an den Ästen, deshalb dürfe der Baum auch nicht so dicht sein.

Baum muss Charakter haben

Man kann jedenfalls nur mutmaßen: Die Bäume sind so verschieden wie die Menschen oder die Menschen so verschieden wie die Bäume. Sicher ist hingegen: Die Feuerwehr braucht ein gutes Gespür, wenn sie die Bäume im Schwarzwald einschlägt. Dafür ist Hubert Bär zuständig: Er ist derjenige, der die Auswahl trifft. "Ich gehe nach meinem Gefühl", berichtet er. Groß, klein, breit, schmal: Es ist die Mischung, die stimmen muss. Aus Erfahrung weiß er: Dieses Jahr sind die Weihnachtsbäume besonders grün, weil es im Schwarzwald viel Wasser gegeben hatte.

Durch Zufall entdeckt

Vor gut 15 Jahren hatte er das Feld, auf dem die Bäume wachsen durch Zufall entdeckt. Eigentlich fuhr er damals in den Schwarzwald, um einen Stahlträger anzuliefern und dabei ist er auf die Idee gekommen. Für viele Hechinger ist der Kauf des Weihnachtsbaums im Feuerwehrhaus jedenfalls eine schöne Tradition, bei der es sicher nicht nur um das Weihnachtsbaum-Kaufen geht: Gerade für die kleinen Knirpse ist es ein Abenteuer, die Fahrzeughalle voller Christbäume zu entdecken.

Corona-Maßnahmen in Fahrzeughalle

Auch die Feuerwehr hatte sich wegen der Corona-Pandemie umstellen müssen: Die Feuerwehrleute, die die Bäume eingeschlagen haben, durften am Samstag nicht vor Ort sein. Stattdessen waren zehn andere da, die den Kunden beratend zur Seite standen, Bäume präsentierten, sie vor zur Kasse trugen oder mit der Kettensäge zuschnitten. Auf dem Platz vor der Halle warteten bereits einige Feuerwehrleute darauf, die Bäume in ein Netz zu packen. In der Halle galt eine Einbahn-Regelung.

Spontan früherer Start

Die Anfrage am Samstag war einmal mehr groß: Bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Verkaufsstart warteten bereits gut 20 Personen, weshalb die Feuerwehr die Halle etwas früher öffnete als vorgesehen. Gegen 9 Uhr war der größte Ansturm aber auch schon vorbei. Wohl denen, die etwas später gekommen sind: So war weniger los und man konnte in aller Ruhe aus dem Angebot auswählen, von dem auch um diese Zeit noch genug vorhanden war.

Kurz nach 9 Uhr waren davon schon 150 verkauft. Die wenigen Bäume, die übrig sind, kann man bei Hubert Bär an der Niederhechinger Straße kaufen.