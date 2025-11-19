23. Verhandlungstag: Block-Prozess wird für drei Wochen unterbrochen

Im andauernden Ermittlungsverfahren wegen der Entführung der Block-Kinder hat die Staatsanwaltschaft einen wichtigen Beschuldigten außerhalb des Prozesses vernommen. Das führt zu einer Unterbrechung.
Hamburg - Die Vernehmung eines wichtigen Zeugen zur Entführung der Block-Kinder außerhalb des Prozesses hat eine Unterbrechung des Verfahrens zur Folge. Um der Verteidigung Gelegenheit zu geben, die viertägige Aussage des Chefs einer israelischen Sicherheitsfirma bei der Hamburger Staatsanwaltschaft gründlich auszuwerten, unterbrach die Strafkammer am Landgericht den Prozess für drei Wochen.