23 Veranstaltungen geplant: So sieht das Jubiläumsprogramm für Wallburgs 800-Jähriges aus

Der Ettenheimer Stadtteil feiert sein 800-jähriges Bestehen mit rund zwei Dutzend Veranstaltungen. Höhepunkt ist das zweitägige Jubiläumsfest im September.
Schon im März 2025 habe man mit Blick auf das anstehende Jubiläum Einwohner befragt, was ihnen am Dorf gefällt oder verbessert werden kann. Daraus habe sich eine Ideenwerkstatt zur Bedarfsanalyse entwickelt, schließlich entstanden einige Arbeitsgruppen zur Vorbereitung der anstehenden Feierlichkeiten. Denn: Es sollte nicht ein Fest des Ortschaftsrates, sondern der Bürger werden. Was dabei heraus kam, könne sich jetzt sehen lassen, erklärte Ortsvorsteherin Marion Ibert den rund 60 interessierten im Vereinsheim des Sportclubs.