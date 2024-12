23. Suzuki Baral-Jugend-Cup: 150 Jugendteams kommen ins Lahrer Hallensportzentrum

Der 23. Suzuki Baral-Jugend-Cup findet wieder vom 27. bis 30. Dezember im Lahrer Hallensportzentrum statt. 150 Jugendteams aus ganz Südbaden folgen der Einladung des SC Lahr und spielen bei einem der größten Jugendturniere in Südbaden in neun Altersgruppen um die begehrten Wanderpokale.

Jugendleiter Stefan Wölfle ist schon seit der ersten Austragung des Turniers dabei. „Die Vorbereitungen sind prinzipiell abgeschlossen. Wir haben ja mittlerweile viel Erfahrung und zum Glück auch schon viel Routine und Checklisten“, berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion. Für fast alle Altersklassen gebe es Wartelisten, deshalb wären auch kurzfristige, zum Beispiel krankheitsbedingte, Absagen kein Problem: „Das Turnier ist sehr beliebt es war sehr schnell ausgebucht“, so der Jugendleiter.

Den ganzen Spielplan gibt es online

Am Freitag werden ab 10 Uhr 20 Teams der D-Junioren die 23. Austragung des Hallenturniers eröffnen. Ab 15.30 Uhr spielen dann die A-Junioren in vier Fünfergruppen um den Turniersieg. Am Samstag ermitteln ab 10 Uhr 20 Mannschaften von Freiburg bis Oberachern den Turniersieger bei den E-Junioren. Bei den B-Junioren spielen dann ab 15.30 Uhr ebenfalls 20 Nachwuchsteams – darunter zahlreiche Teams aus der Oberliga, Verbandsliga und Landesliga – um den Wanderpokal und Geldpreise für die Mannschaftskasse. Am Sonntag greifen ab 10 Uhr dann die F1-Junioren ins Turniergeschehen ein. Auch hier haben 20 Vereine ihren Nachwuchs zum Turnier in Lahr angemeldet. Um 15.30 Uhr startet dann das ebenfalls sehr gut besetzte Turnier der C-Junioren. 20 Nachwuchsteams ermitteln auch hier in 48 Spielen den Turniersieger.

Den Abschluss des viertägigen Turniers bildet dann am Montag ab 11 Uhr das Turnier der B/C/D-Juniorinnen mit 30 Mannschaften. Alle Infos rund um das Turnier sowie den kompletten Online-Spielplan gibt es unter www.sc-lahr.de.

„Der SC Lahr ist natürlich in allen Altersklassen vertreten – Ausnahme sind die B-Juniorinnen“, erklärt Wölfle. Besonderheit des Turniers seien die Gegebenheiten des Hallenzentrums: „Weil wir zwei Hallen zur Verfügung haben, können wir auch so viele Spiele in relativ überschaubarer Zeit über die Bühne bringen“, so Wölfle.

Weit mehr als 100 Helfer sind für das ganze Turnier im Einsatz

Eine weitere Besonderheit seien die Regeln: Bei den A- bis D-Junioren und bei den Juniorinnen B/C/D wird traditionell Futsal, bei den F1/E-Junioren normaler Hallenfußball gespielt, so der Verein. „Der Fußball mit Futsal-Regeln ist sehr schnell und interessant. Er ist auch technisch hochwertiger“, so der Experte.

Das Turnier sei sehr hochklassig besetzt, weiß Wölfle. Aber auch Mannschaften aus niedrigeren Ligen seien immer willkommen. „Wir freuen uns über alle, die die Herausforderung annehmen wollen. Egal ob sie in der Kreisliga spielen oder in der Oberliga, Verbandsliga und Landesliga“, stellt er klar.

Weit mehr als 100 Helfer wären für das Turnier im Einsatz. Unter anderem für den Auf- und Abbau, die Turnierleitung und die Bewirtung.

„Das ist ein schöner Termin so zwischen den Jahren, da haben viele wieder Lust Fußball zu spielen“, freut sich Wölfle auf das Turnier und ergänzt: „Wir erhoffen uns natürlich vor allem eine verletzungsfreie Veranstaltung, die sportlich fair ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir guten Fußball sehen werden und die Besucher und Spieler bei uns Spaß haben werden und attraktiven Fußball erleben.“