23 Stück in Calw ausgetauscht

Klappernde Schachtdeckel sollen in der Pletschenau der Vergangenheit angehören: Dort wurden nun 23 neue Schachtdeckel samt Rahmen eingesetzt. Das Versprechen der Hersteller: Sie sollen länger halten und vor allem deutlich leiser sein.

Calw-Hirsau - Unter großem Lärm wird mit dem Presslufthammer der Beton rund um den alten Schachtdeckel aufgebrochen. Nun ist es für die Bauarbeiter ein Leichtes, das Konstrukt aus der Öffnung herauszuheben. Der alte Schachtdeckel samt Rahmen hat ausgedient. In der Pletschenau in Hirsau werden derzeit 23 neue eingebaut. Nicht irgendwelche, sondern konische, sprich kegelförmige. Diese versprechen nicht nur, deutlich langlebiger zu sein, sondern auch schier lautlos. Für die Lärm-geplagten Anwohner in der Pletschenau soll dies laut der Herstellerfirma eine echte Erleichterung werden.

