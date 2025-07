„Nein, ich bin nicht zuständig“, stellt Florian Rebholz klar, er backe heute Waffeln – und die, meint der Gesamtkommandant mit einem Augenzwinkern, seien die Besten, die es je gegeben habe.

Rebholz gibt Sebastian Adrion den Vortritt für das Gespräch mit der Redaktion. Es feiere explizit Balingen.

Abteilungskommandant Adrion ist seit drei Jahren „im Geschäft“, die Hälfte dieser Zeit nahm die Vorbereitung des stolzen Jubiläums in Anspruch. Es sei klar gewesen, keinen Marsch durch die Stadt zu machen, sondern einen „interessanten Tag für die Bevölkerung und zwar für jede Altersgruppe“. Auch mit dem Hintergedanken, neue Einsatzkräfte gewinnen zu können.

Einen Blaulichttag gab es schon während der Gartenschau, quasi zum Aufwärmen, denn der am Samstag war um ein Vielfaches größer.

Zahlreiche Blaulichtorganisationen

Nahezu das gesamte Messegelände wurde von Feuerwehren und anderen Rettungsorganisationen belagert – insgesamt 23 an der Zahl.

An die 200 Blauröcke, Rotkreuzler, Polizisten, Soldaten und Leute von der Bergwacht, vom THW und vom Bevölkerungsschutz stellten sich vor, zeigten aber auch, was in einer Extremsituation zu tun ist.

Zum Beispiel, wie es die Gastgeber sehr realitätsnah vorführten bei einem Crash, wenn sich ein Auto überschlägt und mehrere Verletzte zu beklagen sind. Mehr als 2000 Neugierige, so schätzt Adrion, trotzten der Sonne, schauten zu und informierten sich.

Rauschstoffspürhund „Flocki“ zeigt, was er kann

„Flocki“ war der Star bei einer Vorführung der Polizei. Der Rauschstoffspürhund, der normalerweise bei Durchsuchungsaktionen zum Einsatz kommt, verteidigte sein „Herrchen“, hätte bei einem tatsächlichen Angriff ohne zu zögern zugebissen.

Wer wissen wollte, wie sich 1,1-Promille auswirken, ließ sich von den Mitarbeiterinnen der Führungsgruppe, Sandra Springer und Maria Schweiger, eine Spezialbrille aufsetzen. Nur wenige schaffen es, aus geringer Entfernung einen Ball in eine Box zu werfen. Ob im Balinger Revier tags zuvor ebenfalls angestoßen wurde?

Jedenfalls wurde, wie am Rande zu erfahren war, in einer Feierstunde der jetzige Ex-Polizist und baldige Dormettinger Schultes Horst Lehmann verabschiedet. „Er war sehr umgänglich, immer authentisch“, heißt es über ihn.

Kinderfeuerwehr zeigt Schauübung

Eine ausgesprochen gute Stimmung herrscht wohl auch in der im September 2024 neu gegründeten Kinderfeuerwehr in Balingen.

Die Schauübung klappte wie am Schnürchen, 26 kleine Grisus im Alter von sechs bis zehn Jahren kümmerten sich um zwei Teddybären, die bei einem Unfall mit Bobbycars verunglückt waren. Außerdem löschten sie ein kleines Feuer. „Alle sind voll motiviert“, zeigte sich Leiterin Jessica Gieß begeistert.

Spannend: Rettungstaucher im Einsatz

Viel Publikum lockten auch die Vorführungen der Rettungstaucher aus Mengen und der Wasserwacht des DRK-Kreisverbands Zollernalb an. Dabei ließen sich Männer aus schwindelerregender Höhe abseilen – schlussendlich landeten sie in einem mit Wasser gefüllten Bassin, wo sich so mancher Zuschauer angesichts der Hitze wohl auch am liebsten kurz abgekühlt hätte.

Wer Glück hatte, fand einen schattigen Platz im riesigen Biergarten. Rund 30 Helfer kümmerten sich dort um die Bewirtung. Unterstützt wurden die Feuerwehrleute von ihren Nachwuchskräften und den Balingern DRKlern – und natürlich von Florian Rebholz, der, wie eingangs erwähnt, das Waffeleisen bediente.

