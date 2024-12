23-Jähriger auf B 27 verletzt: Sekundenschlaf wohl Ursache von Unfall in Balingen

Sekundenschlaf wohl Ursache von Unfall in Balingen

1 Bei dem Unfall wurde der junge Mann leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Unfall auf der B 27 in Balingen ist am Samstag ein Autofahrer leicht verletzt worden. Die Polizei vermutet Übermüdung und nicht angepasste Geschwindigkeit als Unfallursache.









Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich der Unfall gegen 7 Uhr am Samstagmorgen. Der 23-Jährige war mit seinem Opel auf der B 27 von Balingen in Richtung Rottweil unterwegs. Am Ende des zweispurig ausgebauten Bereichs – auf Höhe der Sparkassenarena – kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Nach etwa 30 Metern kam der Opel auf der Sperrfläche zum Stillstand.