Ein Löffel, eine Geschmacksexplosion – das ist das Erfolgsrezept beim TV-Format „The Taste“ (auf Sat.1 ab Mittwoch, 23. Oktober, 20.15 Uhr). Eine Jury aus bekannten Köchen bewertet, ob ihnen dieser Mix auf dem Löffel gefällt oder nicht.

Nachdem der Kreis Freudenstadt mit der damaligen Traube-Tonbach-Konditorin Anne Manzius bei „The Sweet Taste“ – der süßen Variante des Formats – abgeräumt hatte, kann man nun wieder mit einer Lokalmatadorin mitfiebern – oder besser gesagt sogar zwei.

Mit Franca Sauer hat sich eine Köchin beim beliebten TV-Kochformat beworben, die ursprünglich aus Alpirsbach stammt. Die 23-Jährige hat sich aber mittlerweile auf den Weg in die große, weite Kochwelt begeben.

So ist der Werdegang von Franca Sauer

Ihre Ausbildung absolvierte sie im Restaurant und Hotel „Wilder Mann“ in Aalen. Den baden-württembergischen Vorentscheid des Rudolf-Achenbach-Preises, den Bundesjugendwettbewerb des Verbands der Köche Deutschlands (VKD) konnte sie 2023 für sich entscheiden und damit ihren Landesverband im Finale vertreten. Auch an anderen Wettbewerben nahm sie erfolgreich teil.

Freuen sich auf die 13. Staffel: Frank Rosin, Tim Raue, Moderatorin Angelina Kirsch, Alexander Kumptner und Alexander Herrmann Foto: SAT.1

Dann der nächste berufliche Schritt, wie sie auch in einem Bewerbungsvideo für „The Taste“ erzählt: „Nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, bin ich im November nach Österreich ausgewandert.“ Sie arbeitet seither im Familien- und Natur Resort Moar Gut in Großarl, nahe Salzburg.

Mittlerweile ist sie Chef de Partie Patisserie

Dort ist sie Chef de Partie Patisserie, kümmert sich also um Süßes. „Ich kann beides“, erzählt sie unserer Redaktion schmunzelnd. Nicht selbstverständlich, denn viele Köche haben sich auf die eine oder andere Richtung festgelegt und fremdeln mit „der anderen Seite“.

Wollte Franca schon immer Köchin werden? Sie lacht: „Nein, eigentlich war lange Jahre mein Traum, bei Porsche oder Mercedes in der Entwicklung zu arbeiten.“ Doch das Kochen sei für sie eine ganz große Leidenschaft geworden. Dem VKD verriet sie ihr Motto: „Wenn du etwas machst, dann mit vollem Herzen. Das Leben ist zu kurz, um sich etwas zu widmen, das dich nicht glücklich macht.“

Und sie erzählte auch, wo sie ihre persönlichen und kulinarischen Stärken sieht: „Mich zeichnen besonders mein Ehrgeiz und meine Beharrlichkeit aus. Wenn ich was erreichen möchte, fokussiere ich mich sehr darauf. Gerade in der Küche merkt man auch meinen Perfektionismus und die Liebe zum Detail. In kulinarischer Hinsicht liegt mir die Patisserie sehr, doch es gibt keinen Posten in der Küche, den ich nicht gerne koche, denn auch das Arbeiten mit Fleisch und Soßen ist eine meiner Lieblingsarbeiten.“

Was kocht sie in der ersten Folge von „The Taste“ auf Sat.1?

Und was kocht sie für die Juroren Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin und Gastjurorin der ersten Folge, Cornelia Poletto? Choux au Craquelin, ein französischer Klassiker, gefüllt mit Miso und Avocadocreme, einen Sous-vide gegarten Kabeljau, Pilz-Dashi und einen Grünen Apfel-Chili-Salat.

Da hat sie sich was vorgenommen. Mit diesem Löffel vereint sie das Herzhafte und ihre Kochkünste aus der Patisserie.

Weitere Kandidatin aus dem Kreis bei „The Taste“ auf Sat.1

Doch in der ersten Folge wird nicht nur Franca Sauer den Landkreis vertreten. Auch Sandra Keck (32), die ursprünglich aus Baiersbronn stammt, tritt als Hobbyköchin an. Hauptberuflich ist sie Onlineredakteurin von Food-Magazinen. Sie hat sich dafür entschieden, Khinkali auf die Löffel zu bringen – georgische Teigtaschen.

Übrigens: Neugierige können schon auf dem Streamingdienst Joyn erfahren, ob Franca Sauer und Sandra Keck weiterkommen und ins Team eines Starkochs unterkommen.