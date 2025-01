Der Hallenfußball-Cup geht am Samstag in die heiße Phase

1 Die SG Weildorf/Bittelbronn ist ebenso in der Zwischenrunde wie die Gastgeber. Foto: Wagner

Der 23. Hallenfußcall-Cup in am Samstag die finale Phase. Die Zwischenrunde startet um 14 Uhr in Empfingens Tälesee Halle.









Am Dienstag startete die 23. Ausgabe des Hallenfußball-Cups in Empfingen, bei dem 24 Mannschaften antraten. Auf dem Kunstrasen des beliebten Traditionsturniers ging es mit der Partie zwischen dem FC Holzhausen und der SpVgg Bochingen direkt furios los. Der FCH setzte sich mit 5:1 klar durch und stand am Ende des Tages wenig überraschend an der Gruppenspitze.