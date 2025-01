1 Torwarttore sind bei solchen Turnieren keine Sensation. Foto: Wagner

Beim 23. Hallencup ging es am Mittwochabend in Empfingen mit den Vorrundenspielen weiter. Unter anderem mit den Gastgebern, welche in Gruppe 3 gelost wurden.









Link kopiert



Auch am zweiten Turniertag des 23. Hallencups wurde den Zuschauern eine Vielzahl an Toren geboten. Bei Empfingens Traditionsturnier folgten am Mittwoch nämlich die Vorrundenspiele der Gruppen 3 und 4. Da jedoch der späteste Anpfiff auf 22.07 Uhr terminiert war, stiegen noch einige Spiele nach Redaktionsschluss.