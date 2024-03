Das war am Wochenende in der Region los

10 Heinrich del Core begeisterte sein Publikum in der Festhalle in Ebingen. Er servierte eine Kostprobe seines neuen Programms, das im November starten soll. Foto: Eyrich

In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Ob Ausstellungseröffnung, Theater oder Konzert - wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.









In Villingen klingelte die Kasse für den guten Zweck, in Rottweil eröffnete eine spektakuläre Performance die Ausstellung von Kalin Lindena und in Albstadt stand Kabarettist Heinrich Del Core auf der Bühne. Was in der Region noch alles auf dem Programm stand, erfahren Sie in unserer Übersicht.