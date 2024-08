In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Festivals im Schwarzwald-Baar-Kreis, die Deutschland-Tour oder ein Flohmarkt in Ettenheim: Am Wochenende war in der Region wieder einiges geboten.

Wir haben eine Auswahl der Events zusammengestellt.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Das Kulturfest am Germanswald in Villingen bietet nicht nur Kultur, es ist auch Kult. Das Wochenende war wieder hervorragend von Cathrin Beese, Geschäftsführerin, und Birgit Möhrle-Beese, Einrichtungsleiterin, eingeteilt.

Ein voller Erfolg war einmal mehr der Furtwanger Trödlermarkt mit Stadtfest. Eine wesentliche Rolle spiele dabei sicherlich auch das sommerliche Wetter. Aber natürlich lockte auch das reichhaltige Angebot die vielen Besucher.

Die ganze Region war am Samstag im Radfieber, tausende Zuschauer zog es an die Strecke, auf der 120 Profis bei der dritten Etappe der Lidl Deutschland Tour von Schwäbisch-Gmünd nach Villingen-Schwenningen antraten.

Das bayerische Wochenende der Musikkapelle Neudingen verbreitete zwei Tage lang Gemütlichkeit, Geselligkeit und gute Laune. Dafür sorgten reichlich musikalische Unterhaltung und kulinarische Genussmomente in weiss-blau.

Der Straßenmusiksonntag in Bräunlingen entpuppte sich am Wochenende erneut als Besuchermagnet. Die Gauchenzunft verwöhnte ihre Gäste kulinarisch. Trotz der kühleren Temperaturen am Sonntag tummelten sich tausende Besucher in der Bräunlinger Altstadt. Artisten, Feuerschlucker, Clowns, Zauberer, Gaukler und Komödianten begeisterten an mehreren Orten.

Ein voller Erfolg war das vom Jugendgemeinderat und der Stadtverwaltung organisierte Open-Air-Kino am Klosterweiher in St. Georgen. Etwa 290 Besucher genossen bei schönstem Sommerwetter mit lauen Temperaturen den Film "Alles steht Kopf 2".

33 Piaggi Ape aus dem ganzen Südwesten konnten in Bergfelden beim Autotreffen bewundert werden. Mit 30 km/h genoss man die gelebte Entschleunigung.

Ein großes Ereignis für Radsportfans gab es auch in Rottweil: Die dritte Etappe der Deutschland-Tour hat am Samstag das Stadtgebiet gestreift. Etliche Zuschauer standen bei hochsommerlichen Temperaturen an den Straßen und warteten auf die Profisportler.

Nach mehr als 6500 gespielten Konzerten wurde es höchste Zeit, dass die kultige Band „Boppin’B“ jetzt endlich auch den Freudenstädter „Kulturgarten“ rockt. Am Freitag war es dann soweit und die Band brachte im Kurgarten das Publikum zum Tanzen.

Die Musiker der „SAD – Metallica-Tribut-Band“ konnten beim Konzert im Kurgarten in Freudenstadt die Metal-Fans überzeugen.

Die Horber Nachtwächter gaben am Freitagabend eine sowohl lustige als auch informative Stadtführung mit zahlreichen Seitenhieben auf die Stadt Horb. Mit dabei waren 120 Besucher.

Die Harley-Freunde Freudenstadt feierten ihr 20-jähriges Bestehen mit einem Konzert der Rockband Wishing Well in Alpirsbach. Dabei ging der Vorsitzende auch auf die Geschichte des Vereins ein, der unter anderem auch schon dreimal zu Ausfahrten in den USA war.

Das Schüttefest der Horber Kolpingsfamilie am Sonntag wurde zu einem vollen Erfolg. Die Menschen strömten auf die Schütte um sich neben spirituellen Inspirationen beim Gottesdienst auch bei gutem Essen sowie Kaffee und Kuchen mit den Neuigkeiten aus dem "Städtle" zu versorgen.

Das elfte Dobler Spectaculum ist vorüber. Alle Herausforderungen sind gemeistert. Es gab fast ausnahmslos zufriedene Gesichter und 3480 zahlende Gäste.

Grandiose Musik, grandioses Wetter – der Abschluss des Hechinger Domäne-Live-Sommers am Freitag mit einer ABBA-Tribute-Band zog weit über 1000 Partyfans an.

Das Ehepaar Kati und Matthias Klose-Kanniga aus Binsdorf hat beim internationalen Straßenmalwettbewerb in Geldern den zweiten Platz gemacht.

Vor allem am Samstag profitierte der Luftsportverein Degerfeld beim Flugplatzfest vom herrlichen Spätsommerwetter. Alles, was fliegt und fährt, war mit dabei.

Die Deutschlandtour rauschte auch durch Meßstetten und Obernheim. An den Straßen standen die Zuschauer und staunten über den rasanten Sport. In Obernheim war eine Partymeile aufgebaut zum radsportlichen Ereignis. Dort herrschte eine grandiose Stimmung.

Reichlich Zuspruch fanden Flohmarkt und Fahrradversteigerung am Samstag in Ettenheim. Thomas- und Ettikostraße in der Altstadt waren für den Verkehr gesperrt worden. Trotz drückender Hitze zeigten sich die Händler zufrieden mit den Ergebnissen.

Der Musiker und Entertainer Lukas Staier, alias "Cossu", signierte im Haslacher Buchladen von Ulrike Limberger sein erstes Buch "We are the Germans". Mehr als zwei Stunden schrieb "Cossu" Widmungen und unterhielt sich mit seinen Fans, die ihm Geschichten erzählen und allerhand wissen wollen.