2200 Quadratmeter: In Rheinfelden wird Deutschlands größter Lidl gebaut

Beim feierlichen Spatenstich am Donnerstag betonte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt laut Pressemitteilung von Lidl die Bedeutung des Bauvorhabens für die Stadt. „Das ist eine wegweisende Entscheidung für den Einzelhandelsstandort an der Güterstraße. Das Metropolkonzept von Lidl zeigt eindrucksvoll, wie nachhaltig und flächenschonend moderner Handel zukunftsfähig gestaltet werden kann“, wird der Rheinfelder OB zitiert.

Unten parken und oben einkaufen Das Besondere am Neubau in Rheinfelden sei der innovative Materialmix, heißt es in der Mitteilung weiter. Während das Erdgeschoss in massiver Stahlbetonbauweise errichtet wird, entsteht das Obergeschoss in Holzbauweise. Diese kombinierte Konstruktion sei gezielt für die statischen Anforderungen der Erdbebenzone 3 entwickelt worden. Dabei nutze das Projekt das im Vergleich zum Massivbau deutlich geringere Eigengewicht sowie die natürliche Elastizität des Holzes und stelle damit die erforderliche Erdbebensicherheit sowie statische Stabilität sicher. Das Projekt diene bereits jetzt als Referenzobjekt für eine innovative Holz-Hybrid-Bauweise und intelligente Flächenverdichtung im urbanen Raum, heißt es weiter. Im Übrigen werde das Material aus dem Abbruch des Bestandsgebäudes aufbereitet und als Recyclingmaterial im Unterbau der neuen Fahrbahnbeläge wieder eingebaut.

Einjährige Bauphase

Die Arbeiten an der Güterstraße sind bereits im Gange: Dem im April gestarteten Rückbau des Bestandsgebäudes schließt sich laut Lidl eine rund einjährige Bauphase an, so dass die Neueröffnung der sogenannten Metropolfiliale mit 2200 Quadratmetern Verkaufsfläche für das Frühjahr 2027 vorgesehen ist. Mit der Neueröffnung entstehen voraussichtlich zehn neue Arbeitsplätze in Rheinfelden, teilt der Lebensmitteldiscounter mit.

Eröffnung im Frühjahr 2027 vorgesehen

Das Erdgeschoss des Neubaus soll nach Fertigstellung eine helle Parkebene mit 121 Auto- und 40 Fahrradstellplätzen bieten. Eine Rollsteige werde die Besucher von dort komfortabel in das Obergeschoss führen. In der neuen Filiale soll es neben denklassischen Bedienkassen auch „Scan&Go”-Selbstbedienungskassen geben , heißt es weiter.