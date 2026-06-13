2200 Quadratmeter: In Rheinfelden wird Deutschlands größter Lidl gebaut

An der Güterstraße 18 baut der Discounter nach eigenen Angaben das flächenmäßig größte Objekt in seinem deutschen Lidl-Filialnetz.
Beim feierlichen Spatenstich am Donnerstag betonte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt laut Pressemitteilung von Lidl die Bedeutung des Bauvorhabens für die Stadt. „Das ist eine wegweisende Entscheidung für den Einzelhandelsstandort an der Güterstraße. Das Metropolkonzept von Lidl zeigt eindrucksvoll, wie nachhaltig und flächenschonend moderner Handel zukunftsfähig gestaltet werden kann“, wird der Rheinfelder OB zitiert.