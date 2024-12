220 Baulücken: Alpirsbach will attraktiver für Häuslebauer werden

Korruptionsvorwürfe Prozess gegen Alpirsbacher Wahlsieger könnte im Sommer starten

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Erst am Dienstag war bekanntgeworden, dass am 28. Januar die Alpirsbacher Bürgermeisterwahl vor Gericht verhandelt wird. Am Donnerstag zeichnet sich nun ein Termin für eine weitere Verhandlung ab: den Prozess gegen Christmann wegen des Vorwurfs der Korruption.