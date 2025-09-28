22. Nagolder Weinrede: Oettinger wechselt mühelos von ernst zu heiter – und zurück

Dabei war Günther H. Oettinger schon einmal da. Vor 13 Jahren machte der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident und spätere EU-Kommissar mit seiner launigen Weinrede in der Alten Seminarturnhalle derart Furore, dass jeder Nachfolger am Holzfass, was bodenständigen Charme und Witz anbelangt, sich künftig an ihm messen lassen musste. Den Spitzenplatz an dieser besonderen Nagolder Messlatte teilte er mit dem Grünen-Urgestein Rezzo Schlauch – bis heute. Und die Frage stand vorab im Raum: Kann man eine solche Rede überhaupt toppen?

Um es vorwegzunehmen: Auch bei seinem zweiten Gastspiel bei dieser Nagolder Institution sollte das Publikum sein Kommen nicht bereuen, obgleich Oettinger diesmal doch ziemlich vom eigentlich vorgegebenen thematischen Schwerpunkt „Wein“ gehörig abwich eingedenk des etwas sperrig klingenden Vortrags „Frieden, Werte , wirtschaftliche Stärke – eine Agenda 2030 für Deutschland und Europa“. Aber Oettinger wäre nicht Oettinger, wenn er nicht mühelos vom ernsten ins heitere Genre und umgekehrt wechseln könnte.

Das Revival des mittlerweile 71-Jährigen goutierte mitten im Publikum auch Helmut Raaf, Ehrenvorsitzender des Nagolder Gewerbevereins und Haupt-Initiator dieser Veranstaltung, die mittlerweile Kultstatus genießt. Selbst angesichts eines Eintrittspreises von 145 Euro war die Seminarturnhalle nahezu ausverkauft. Die einzigartige Mischung aus hohem Prominentenfaktor, feinster Küche und nicht minder feinen Tropfen hat sich längst ein Stammpublikum gebildet, das sich alljährlich fast wie von selbst und meistens sogar am selben Tischplatz einfindet. Man gönnt sich ja sonst nichts.

Die Organisation Dabei war es diesmal – und erstmals – nicht Raaf, der die Fäden zog, um einen Weinredner an Land zu ziehen. Ralf Benz, seit zwölf Jahren Nachfolger an der Gewerbevereinsspitze, nutzte die Kontakte von OB Jürgen Großmann zu Oettinger. Eine Mail genügte – und der einstige Spitzenpolitiker, der sich heute als politischer Berater verdingt und Unternehmen wie dem chinesischen Billig-Modehändler Shein den Weg nach Europa ebnet, sagte zu. Angesichts der vielen Kriege und Krisen in der Welt wollten Ralf Benz und sein Team in diesem Jahr bewusst einen ernsthafteren thematischen Schwerpunkt bei dieser 22. Neuauflage der Nagolder Weinrede setzen. Und mit Blick auf Oettinger befand Benz: „Wunderbar, das ist der richtige Mann.“

Weinredner Günther H. Oettinger wechselte mühelos von ernsten zu heiteren Tönen – und wieder zurück. Foto: Roland Buckenmaier

Oettinger, der mit seinem langjährigen Freund Meinrad Schmiederer, Patron des sternebewehrten Dollenberg-Hotels, anreiste, genoss die Honneurs von der Bühne, derweil er flugs am Handy noch die letzten Fakten aus der örtlichen Politikszene googelte, die er dann in seiner Rede en passant einfügte und die dargereichten Honneurs gerne zurückgab: „Ich bin gerne öfter in Nagold“, sagte er, und findet die Lage der Stadt „ideal. Nahe dran an Stuttgart und weit genug weg“. Das Publikum lacht, aber es wird an diesem Abend nicht so amüsant werden wie 2012, dazu ist schonungslose geopolitische Analyse des einstigen Spitzenpolitikers eine nicht immer ganz leicht verdauliche Kost.

Der kulinarische Rahmen Umso köstlicher ist indes wieder der kulinarische Rahmen. Siggi Plaschke, Nagolds personifizierte Institution, was das Thema Wein angeht, hatte aus ihrem Weinkeller eine abgestimmte önologische Europa-Reise zusammengestellt, die perfekt mit dem viergängigen Menü des Sterne-Kochs Franz Berlin vom Krone-Lamm aus Bad Teinach-Zavelstein harmonierte: seine Hummer-Cremesuppe zu einem 24er Chardonnay aus Rheinhessen – genial. Hirschrücken im Sommertrüffelmantel zu einem 2012er Château d’Aiguilhe aus dem Bordeaux – kaum zu übertreffen. Das war ganz große Küche auch in Anbetracht dessen, dass alles von den aufmerksamen dienstbaren Geistern vom Gewerbeverein und der Stadtkapelle nahezu zeitgleich aus der Mini-Küche der Seminarturnhalle an die rund 160 Gäste verteilt werden musste.

Die Inhalte Oettinger spannte derweil einen weiten Bogen von Putin und dem Ukraine-Krieg über die Bildungsmisere im Land bis hin zur Krise in der Automobilindustrie. Da war nicht viel Platz für Schenkelklopfer. „Wir leben von der Substanz“ mahnte er und postulierte: „Ohne Zumutung, ohne Fleiß – keinen Preis“. Und sei der Wohlstand in Gefahr, warnte er, sei die Demokratie in Gefahr.

Die dienstbaren Geister von Gewerbeverein und Stadtkapelle mit Sterne-Koch Franz Berlin (Zweiter von links), der zur Weinrede wieder ein köstliches Menü servierte. Foto: Roland Buckenmaier

Damit traf er den Nerv des Publikums, das die 45-minütige Rede in gebannter Stille verfolgte und begeistert applaudierte, wenn der Protagonist am Holzfass sich wehmütig an den Mut eines jungen Gerhard Schröder zu Reformen erinnerte, von Kanzler Friedrich Merz wünschte, das er endlich „auch tut, was er sagt“ oder eine neue Ruckrede wie die einst von Bundespräsident Roman Herzog aus den Neunzigern herbeisehnte.

Sein Mantra: „Mehr und länger arbeiten und weniger Work-Life-Balance täte uns allen gut“. Unten im Saal fand er dafür viele beredte Beispiele: örtliche Unternehmer, die bis Mitte 70 noch am Ruder waren, oder Politiker wie OB Jürgen Großmann und Landrat Helmut Riegger, die auch mit 63 Jahren noch lange nicht an Ruhestand denken würden.

So geht’s weiter Als Ralf Benz dem Weinredner auf der Bühne schließlich ein Glas Wasser für die durstige Kehle hinstreckte, winkte der fürs Auditorium unüberhörbar ab: „Nein, Wein!“ Da lachte das Publikum wieder herzhaft und applaudierte ihm lange. Offenbar hat Oettinger an der Nagolder Weinrede mittlerweile besonderen Gefallen gefunden. Noch von der Bühne herunter versprach er: „2012, 2025 – 2038 bin ich wieder hier“. Ralf Benz eskortierte Oettinger, der die Nacht auf dem Dollenberg bei seinem Freund Meinrad Schmiederer verbringen sollte, durch die Reihen der dankbar applaudierenden Zuschauer.

Nach der Weinrede ist vor der Weinrede. Der Termin fürs kommende Jahr steht schon, verriet Gewerbevereinsvize Bärbel Reichert-Fehrenbach unserer Zeitung: 25. September 2026. Nur wer Weinredner wird, ist noch offen. Aber in dieser Hinsicht ist diese kulturelle Institution jedes Jahr für eine Überraschung gut.