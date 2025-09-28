22. Nagolder Weinrede: Oettinger wechselt mühelos von ernst zu heiter – und zurück

Günther H. Oettinger liebt italienische Weine, labte sich an Bordeaux, und zum Frühstück, scherzt er, trinkt er gerne Trollinger: Ein Mann wie geschaffen zum Weinredner.
Dabei war Günther H. Oettinger schon einmal da. Vor 13 Jahren machte der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident und spätere EU-Kommissar mit seiner launigen Weinrede in der Alten Seminarturnhalle derart Furore, dass jeder Nachfolger am Holzfass, was bodenständigen Charme und Witz anbelangt, sich künftig an ihm messen lassen musste. Den Spitzenplatz an dieser besonderen Nagolder Messlatte teilte er mit dem Grünen-Urgestein Rezzo Schlauch – bis heute. Und die Frage stand vorab im Raum: Kann man eine solche Rede überhaupt toppen?