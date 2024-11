22 Millionen Nutzer: Polizei zerschlägt Netzwerk für Streaming-Piraterie

1 Das Netzwerk versorgte mehr als 22 Millionen Nutzer mit illegalen Streaming-Diensten. Foto: Christoph Sator/dpa

Ein international agierendes Netzwerk bot mehr als 22 Millionen Nutzern illegale Streaming-Dienste an. Die italienische Polizei reagiert mit einer großangelegten europaweiten Aktion.









Rom - Die italienische Polizei hat in einer großangelegten Aktion ein international agierendes Netzwerk für Streaming-Piraterie zerschlagen. Das Netzwerk versorgte mehr als 22 Millionen Nutzer mit illegalen Streaming-Diensten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. In mehreren italienischen Regionen sowie in Großbritannien, den Niederlanden, Schweden, der Schweiz, Rumänien und Kroatien kam es zu zahlreichen Durchsuchungen.