Dramatik gab es beim 22. Melchingen-Event des Konzertchores Molto Vocalis gleich in mehrfacher Hinsicht. Zuerst äußerlich angesichts der schwierigen Wetterlage.

Zwei Stunden vor Beginn des ersten Konzertabends goss es in der Burgruine Hohenmelchingen noch in Strömen – kurz darauf riss der Himmel auf. Die Chormitglieder machten den „schönsten Konzertsaal der Alb“ kurzerhand wieder bespielbar und das Wetter hielt.

Ein Wechselbad der Gefühle ertönte in Melchingen

Tags darauf war das genaue Gegenteil der Fall – und das Konzert wurde in die Gemeindehalle verlegt. Während es draußen gewitterte, war drinnen energiegeladene Musik zu „Love and Peace“, dem diesjährigen Motto der Konzerte, zu hören.

Mit diesem Motto war klar, dass es auch viel musikalische Dramatik geben würde. So nahm der Chor unter der Leitung von Ronald Hirrle das Publikum mit zu Freude wie Trauer.

Am ersten Konzertabend wendete sich das Wetter zum Guten – und der Chor Molto Vocalis bot sein Konzert unter freiem Himmel dar. Foto: Ronald Hirrle

Der Klassiker „This magic moment“ und Ed Sheerans „Perfect” drückten Jubel und Glück aus, Adeles „Someone like you“, Enyas „Only time“ oder Paul McCartneys „Let it be” dagegen Unsicherheit, Trennungsschmerz und Verlust.

Die Beatles waren gleich mit sechs Songs vertreten: „Help!“, „Lady Madonna“, „Yesterday“, „Here comes the sun“, „Hey Jude“ und dem titelgebenden „All you need is love“.

Die Gäste sparten nicht mit Applaus

Dramatik und geballte Energie spürten die Gäste auch bei den Solostücken. Wenn Ingrid Seidel leidenschaftlich von der „Power of Love“ sang – im Original von Jennifer Rush - und Rainer Ulbrich Meat Loafs „I’d do anything for Love“ gemeinsam mit Martina Eyassu inszenierte, ließ das niemanden kalt.

Begeisterter Applaus, genauso wie auch beim Quartett von Martina Eyassu, Laura Güldikenoğlu, Katja Jatzek und Ingrid Seidel. Mit „The man I love“ und „Besame mucho“ brachten sie zwei Klassiker zum Klingen. Besonders berührend: Das Duett von Laura Güldikenoğlu und Ingrid Seidel vom „Wind beneath my wings“, einer Dankeshymne an jene, die andere „zum Fliegen“ bringen.

Zu Frieden und Miteinander werden die Töne nachdenklich

Nachdenklich wurden die Töne, als es um Frieden und das Miteinander ging. „Leningrad“, solistisch erneut von Rainer Ulbrich und „We are the World“ appellierten an Mitmenschlichkeit. Ein John-Lennon-Medley lud mit „Imagine“ zum Träumen und mit „Give peace a chance“ zum Friedenstiften ein.

Musikalisch begleitete eine Live-Band mit Edgar Müller (E-Piano), Bernd Huber (E-Gitarre), Daniel Pommranz (Bass) und Joachim Gröschel (Schlagzeug) Chor und Publikum durch alle musikalische Dramatik, bis sich zuletzt alle vereint bei „Wir fliegen durch die Nacht“ in den Himmel träumten – einmal drinnen, einmal draußen.