22 Jahre Lurewiebli-Zunft: So haben die Narren in Schuttertal gefeiert

Beim Narrengottesdienst und Festabend war die Stimmung bestens.
Mit einem stimmungsvollen Narrengottesdienst in der St.-Antonius-Kirche eröffnete die Narrenzunft Lurewiebli ihr Fest zum 22-Jährigen. Die Kirchenbänke füllten sich bis auf den letzten Platz, denn zahlreiche Zünfte waren der Einladung gefolgt und sorgten in ihren Häs für ein buntes, lebendiges Bild. Aber auch andere Besucher nahmen närrisch gekleidet am Gottesdienst teil. Die Zunft hatte das Gotteshaus mit Tannenzweigen und grünen Luftballons geschmückt, was sehr schön aussah.