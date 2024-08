Der Polizeiposten in der Haigerlocher Unterstadt ist unter neuer Leitung: Polizeihauptkommissarin Annika Dieringer hat zum 1. August die Leitung des Polizeipostens Haigerloch übernommen.

Die neue Chefin des Postens folgt damit Polizeihauptkommissar Marc Fritz nach, der zum Bezirksdienst im Polizeirevier Hechingen gewechselt ist.

Die polizeiliche Laufbahn der 40-Jährigen begann 2002 als Polizeimeisteranwärterin im mittleren Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Biberach an der Riß. Nach ihrer Ausbildung war Dieringer ab 2005 für zwölf Monate Angehörige der Bereitschaftspolizei in Böblingen. Es folgte die Arbeit bei der Verkehrspolizei der damaligen Polizeidirektion Tübingen, bei der Dieringer von 2006 bis 2013 bei der Verkehrsunfallaufnahme eingesetzt wurde.

Mehrere Einsatzjahre bei der Verkehrspolizei

Nach dem Erwerb der Fachhochschulreife und dem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen stieg sie 2014 in den gehobenen Polizeivollzugsdienst auf. Auf zwei weitere Jahre bei der Unfallaufnahme der Verkehrspolizeidirektion Tübingen folgte eine befristete Abordnung zu einer Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei. Von 2017 bis 2023 arbeitete Dieringer bei der Verkehrsüberwachung und der Führungsgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Tübingen.

Drei Polizistinnen kümmern sich um Haigerloch

Zum 1. April diesen Jahres wurde sie als Sachbearbeiterin zum Polizeiposten Haigerloch versetzt, den sie nun leitet.

Laut dem Polizeipräsidium Reutlingen ist die in Rangendingen lebende Hauptkommissarin – zusammen mit zwei Kolleginnen – für die Sicherheit der circa 11 000 Haigerlocher Bürger in allen acht Stadtteilen zuständig.