Bei einer Wohnungsdurchsuchung Anfang Februar in der Offenburger Innenstadt hatte die Polizei eine augenscheinlich misshandelte junge Frau aus einer mutmaßlichen Zwangslage befreit. Neben ihr hatten die Beamten dort auch zwei männliche Tatverdächtige angetroffen.

Nun hat die Staatsanwaltschaft Offenburg Anklage gegen einen 40-Jährigen und einen 43-Jährigen erhoben. „Den zwei deutschen Staatsangehörigen wird unter anderem zur Last gelegt, in der Wohnung des 43-jährigen Angeschuldigten in der Offenburger Innenstadt im Februar dieses Jahres gemeinschaftlich eine 22 Jahre alte Frau gegen deren Willen für mehr als fünf Tage bis zu ihrer Befreiung durch die Polizei am Abend des 9. Februars festgehalten zu haben“, erklärt die Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung.

Die Geschädigte sei dazu gezwungen worden, sich nahezu ununterbrochen in einem isolierten Zimmer aufzuhalten.

Anklage auf Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Vergewaltigung

Der 40-jährige Tatverdächtige soll der Festgehaltenen in dieser Zeit durch Gewaltanwendung unter anderem einen verschobenen Rippenbruch zugefügt haben. „Hierbei handelte es sich um eine potenziell lebensbedrohliche Verletzung, die eine Notoperation nach der Befreiung der Geschädigten erforderlich machte“, heißt es. Zudem soll der 40-Jährige mehrmals, der 43-Jährige zumindest ein Mal, sexuelle Handlungen an der Geschädigten gegen ihren Willen ausgeführt haben.

Die Anklage gegen den 40-jährigen Angeschuldigten lautet unter anderem auf schwere Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung und Vergewaltigung. Die Anklage gegen den 43-jährigen Angeschuldigten lautet unter anderem auf Freiheitsberaubung und Vergewaltigung.

„Die Große Strafkammer des Landgerichts hat nunmehr über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Anberaumung von Terminen zur Hauptverhandlung zu entscheiden“, erklärt die Staatsanwaltschaft. Im Falle ihrer Verurteilung droht den Angeschuldigten eine Freiheitsstrafe zwischen zwei und fünfzehn Jahren. Im Fall des 40-jährigen Angeschuldigten, der sich seit seiner Festnahme am 9. Februar in Untersuchungshaft befindet, geht die Staatsanwaltschaft darüber hinaus davon aus, dass neben einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe auch die Anordnung der Sicherungsverwahrung zu prüfen sein wird. „Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für die Angeschuldigten die Unschuldsvermutung“, stellt die Staatsanwaltschaft klar.