Sie weiß genau was sie beruflich will und zu ihren Zielen gehört zuerst der Abschluss als Kauffrau im Einzelhandel, als nächstes soll die Berechtigung zur Ausbildung von kaufmännischen Nachwuchskräften erworben werden.

Und ihre Laufbahn krönen will die 22-jährige Janine Boschulte mit der Leitung eines Betriebs.

Dass sie hierfür alle Voraussetzungen sowohl fachlich wie auch menschlich besitzt, bescheinigte ihr jüngst die Kaufmännische Schule 1 in Villingen. Gleich fünfmal schrieb die Schule der angehenden Kauffrau ein „sehr gut“ ins Zeugnis und der Rest wurde ebenfalls als gut empfunden.

Lesen Sie auch

Dass die engagierte Auszubildende zudem in einem Inklusionsbetrieb, dem Nahkauf Lebensmittelmarkt der Caritas, in der Oderstraße in Villingen lernt, zeichnet sie besonders aus.

Tolle Kollegen

„Ich habe so tolle Kollegen und wir haben jeden Tag viel Spaß bei unserer Tätigkeit“, bestätigt Janine Boschulte den Eindruck, den wohl jeder Kunde des Marktes angesichts der sowohl liebevollen wie auch professionellen Atmosphäre empfindet.