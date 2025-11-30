22 Girlanden: Über dem Friesenheimer Dorfbach strahlen nun Weihnachtslichter

Gemeinderat Roland Herzog war es in Friesenheim um die Adventszeit zu dunkel. Er hat nun für Beleuchtung gesorgt.
Viele Jahre hat es in Friesenheim eine Weihnachtsbeleuchtung entlang des Dorfbaches gegeben. Sterne erstrahlten nicht nur an den Geschäften, sondern auch die gesamte Hauptstraße an den Laternen. Das haben sich Roland Herzog und Charlotte Schubnell in Erinnerung gerufen und sich das Konzept zur Innenstadtberatung aus diesem Jahr vorgenommen. Darin wird vor allem der Friesenheimer Dorfbach als veränderungswürdiger Raum genannt. Zu lang und wenig verbindend, sei der Bach.