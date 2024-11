In der Region war am Wochenende wieder einiges los. Neben vielen Musikveranstaltungen und einem Suppenfest eröffneten auch die ersten Advents- und Weihnachtsmärkte.

Was sonst noch geboten war? Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Lesen Sie auch

Erstmals fand in diesem Jahr ein „Winterzauber am Bach“ in Schönenbach statt. Der Markt war auf Anhieb ein voller Erfolg.

Aasens Weihnachtsmarkt lockte mit weihnachtlichen Waren, leckeren Speisen und musikalischen Aufführungen.

Viele Besucher zog der 14. Nußbacher Weihnachtsmarkt an. Und auf diesem gab es so einiges zu entdecken.

Ein abwechslungsreiches Jahreskonzert der Stadtkapelle Donaueschingen erlebte das Publikum im Strawinsky-Saal der Donauhallen.

Kreis Rottweil

Zur Vernissage am Freitag folgten gut 60 kunstinteressierte Besucher der Einladung in die Pop-up Galerie an der Steige 2 in Schramberg. Fünf international renommierte Künstler mit Margarete Goyk-Galvan aus Rosenwiller im Elsass, Matthias Göhr aus Landau in der Pfalz, Beate Axmann aus Haslach im Kinzigtal sowie Günter und Ulrike Balkau aus Schramberg-Tennenbronn stellen im „Kunstraum Steige 2“ ihre Werke aus. Dabei handelt es sich um die Kunstgattungen Malerei, Materialbilder sowie Skulpturen.

Der Sternenzauber des Akkordeonorchesters Aichhalden-Rötenberg hat sich längst zu einem attraktiven Treffpunkt für Jung und Alt etabliert. Das wurde auch bei der zehnten Auflage wieder deutlich.

Die Kulturwerkstatt Simmersfeld hat am Wochenende ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Der Festakt war wie ein Filmball inszeniert. Und die deutsche Folk-Rock- und Polka-Band „Hiss“ aus Stuttgart war für das Jubiläumskonzert engagiert.

Weihnachtslieder gab es beim „Adventssingen“ des Balinger Rockvereins zu hören. Fünf Bands aus der Region rockten die Eberthalle.

Mit dem Adventszauber stimmten die Veranstalter in Burgfelden auf die Vorweihnachtszeit ein.

„Goodbye Lammerberg“ hat es geheißen bei der Abrissparty des Jahres in Tailfingen. Und viele kamen.

Die Marktbeschicker und Aussteller brachten am Wochenende beim Adventsmarkt in Geislingen schon im November etwas Weihnachtsstimmung in die Sonnenstadt. Vor allem Selbstgemachtes und Kunsthandwerk wurden angeboten.

Beim weihnachtlichen Spektakel gab es am Samstag die Altstadt in Hechingen zu bewundern. Dabei gab es neben Altbewährtem auch atmosphärische Neuerungen.

Die Autorin Isa Klink begeisterte die Gäste bei der ausverkauften Lesung aus ihrem Roman „Gnadenkalt“ in Pfeffingen. Eröffnet hatte die Veranstaltung mit einer kurzen Ansprache Steffen Bendrin, der hocherfreut über das volle Haus war.

Mit seinem Programm „Scherztherapie“ sorgte der Komiker, Entertainer und Zauberer Ingo Oschmann für einen äußerst vergnüglichen Abend im restlos ausverkauften „Bürgersaal“ bei „Kultur im Museum“ in Dornstetten.

Zur offiziellen Eröffnung der neuen „Jamm-Bar“ war der österreichische Gitarrist Wolfgang Muthspiel im oberen Foyers des Lahrer Parktheaters zu Gast. 50 Zuschauer verfolgten den Auftritt, die gewünschte Atmosphäre stellte sich jedoch nicht ein.