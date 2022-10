Feste, Konzerte und mehr - das war am Wochenende in der Region los

20 Stahlzeit begeistert zahlreiche Fans in der Balinger Messehalle. Foto: Beck

Bei bestem Herbstwetter gab es am vergangenen Wochenende wieder viele Feste, Konzerte, Märkte und andere Veranstaltungen in der Region. Eine Auswahl.















Egal ob Konzert, Fest, Markt oder Messe: Am vergangenen Wochenende war in der Region wieder viel geboten. Wir haben die Highlights zusammengetragen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie direkt zum Veranstaltungsbericht.

Einer der Höhepunkte der 39. Literaturtage Baden-Württemberg in VS war im Theater am Ring die Verleihung des Verlagspreises Literatur des Landes an den Ulmer danube books Verlag.

In der Neckarhalle in Schwenningen boten die Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen und die Stadtmusik Schwenningen ein Galakonzert par excellence.

Mit einem Helferfest feierte Weilersbach den Erhalt der Schule im Ort. Tenor: Nach all den Grabenkämpfen müsse man nun im Interesse der Kinder so schnell wie möglich zurück zur Normalität.

Viele Köche verderben den Brei? Damit das im Katastrophenfall im Schwarzwald-Baar-Kreis eben nicht passiert, probten die Rettungskräfte im Landkreis den Ernstfall – und zwar über die verschiedenen Einsatzeinheiten hinweg.

Am Samstag hatte der Riedöschinger Musikverein die Möglichkeit, sein Können in der voll besetzten Kompromissbachhalle in Riedöschingen zu präsentieren – gemeinsam mit den Hondingern.

Bewiesen hat Michael Hoyer, der begeisterte Doppelstädter, das er versteht zu feiern. Die Live-Multivision "100 % VS" mit Live-Acts in der voll besetzten Neuen Tonhalle war professionell und perfekt inszeniert.

Die Kombination von verkaufsoffenem Sonntag, dem Jahrmarkt und dem Museumsfest zog die Gäste aus Nah und Fern in Scharen nach Schwenningen an.

Bei schönem Wetter schlenderten viele Neugierige durch Bad Dürrheim, um sich über die Vereinslandschaft vor Ort zu informieren.

Der vierte Bräunlinger Almabtrieb der Vorstadtbuben lockte am Samstagnachmittag wieder viele Zuschauer an den Kirchliberg.

Über zahlreiche Möglichkeiten der Berufswahl informierten 16 Unternehmen die Schüler bei der schulinternen Ausbildungsmesse "Fit4Job" in Oberndorf.

Mit einem feierlichen Bürgerempfang in der Stadthalle wurde Oberbürgermeister Ralf Broß am Freitag in einem würdigen Rahmen verabschiedet. In seinem Schlusswort schlägt Broß indes ganz leise und sehr persönliche Töne an.

"Ich habe gar nicht gewusst, was es bei uns für Ausbildungsberufe gibt." Die Aussage haben die Verantwortlichen der Beruflichen Schulen beim Tag der offenen Tür am Wochenende nicht nur einmal gehört.

Viele geöffnete Geschäfte, angenehmes Herbstwetter, nette Unterhaltung für die Kinder – und vor allem keine Corona-Einschränkungen: Der vom Rottweiler Gewerbe- und Handelsverein organisierte verkaufsoffene Sonntag hat viele Besucher in die Innenstadt gelockt.

590 Teilnehmer sind beim neunten Rottweiler Volksbank-Stadtlauf als Staffelwettbewerb, den der TSV Rottweil wiederum ausrichtete, an den Start gegangen. Das war die bisher zweithöchste Beteiligung.

Die Rammstein-Coverband Stahlzeit hat am Freitag die Balinger Volksbankmessehalle mit viel Schmackes und Feuer gerockt.

Der Schützenverein Ostdorf hat sein 100-jähriges Bestehen gefeiert – mit einer einjährigen Verspätung.

In der voll besetzten Schlossparkhalle hat der Gesangverein Geislingen am Samstag ein Konzert der Extraklasse geboten.

Corona hat den Sport nicht bremsen können. Den Beweis lieferte die Gala des Turngaus Zollern-Schalksburg in Dotternhausen. Mehr als 165 Sportlerinnen und Sportler präsentieren in einem fast dreistündigen Programm spektakuläres Turnen und abwechslungsreiche Tanz- und Showeinlagen.

Bunt wie der Herbst war auch das Programm beim Herbstfest der Burgschule in Nagold. Geboten wurden Musik, Basteleien und herbstliche Gaumenfreuden.

Überall sonst heißen sie "Naturpark-Märkte" – in Nagold aber werden sie zur "Naturpark-Genuss-Messe". Mit Betonung auf "Genuss". Nagold bildet den außerordentlichen Höhepunkt und Abschluss der Naturpark-Marktsaison.

Perfektes Wetter und drei lange Jahre des Wartens lockten am Samstag die Massen zur Eröffnung der Chrysanthema in die Lahrer Innenstadt. So lief das erste Chrysanthema-Wochenende.